SFR : L’opérateur propose le Xiaomi Mi 10 à prix cassé et offre une trottinette électrique pour tout achat !

Le Xiaomi Mi 10 à prix cassé chez SFR

La marque chinoise Xiaomi est arrivée sur le marché européen (en Barcelone) l’année 2017, et débarque en France à travers une boutique à Paris en mai 2018. Depuis ses débuts, elle veut se démarquer par un rapport qualité / prix attractif et ce, même si elle s’attaque désormais au marché du smartphone haut de gamme, grâce essentiellement au Xiaomi Mi 10 et au Mi 10 Pro.

C’est ainsi que chez SFR, l’opérateur français, ces smartphones bénéficient d’une réduction de 50 euros, grâce à une offre de remboursement (ODR). Si le prix initial du Xiaomi Mi 10 est alors de 799 euros, il revient au final à 749 euros. Le prix du smartphone peut baisser jusqu’à 99 euros, si le client opte pour un forfait.

Les deux partenaires ne s’arrêtent pas là, puisqu’à l’achat du smartphone (souscription ou non au forfait), une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential est offerte gratuitement. Cette dernière étant d’une valeur de 299 euros, l’économie réalisée par l’acheteur s’élève ainsi à 349 euros, s’il achète uniquement le téléphone, sans forfait.

L’offre est valable du 15 septembre au 12 octobre inclus. Pour en bénéficier, l’acheteur doit se rendre sur le site y étant dédié et y remplir le formulaire d’inscription. S’il veut profiter du Xiaomi Mi 10 à 99 euros, il doit souscrire à un forfait 80 Go 4G+, s’engager sur 24 mois et payer durant cette période une somme de 8 euros par mois. L’opérateur offre alors en illimité des appels et des SMS vers l’Hexagone et les Départements Outre-Mer.

Un smartphone pour l’avenir et une trottinette écologique

Xiaomi s’est attaqué au marché européen et français avec des smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Le succès était au rendez-vous, le Redmi et le Mi Note 10 ayant obtenu une part considérable du marché. Forte de son élan et profitant des soucis de Huawei, la marque s’est alors lancé dans le haut de gamme, avec le lancement du Xiaomi Mi 10, effectif en France en avril 2020.

Le smartphone séduit sur plusieurs points. Son processeur Qualcomm Snapdragon 865 associé à ses 8 Go de Ram lui confère une très grande rapidité. Un quadruple capteur photo est également au rendez-vous, dont un de 108 mégapixels. Côté écran, il s’agit d’un incurvé Super AMOLED de 6,67 pouces, d’une définition de 2340 x 1080 pixels. Celui-ci offre un taux de rafraichissement de 90 Hz. Sa batterie est d’une autonomie satisfaisante (4780 mAh), étant d’ailleurs compatible avec la charge rapide 30W. Au-delà, le Xiaomi Mi 10 est déjà doté de la technologie 5G. Les acheteurs n’auront donc pas à s’inquiéter et à investir à nouveau, une fois que cette dernière est opérationnelle en France.

Pour le « cadeau », il s’agit d’une trottinette électrique de la même marque, Xiaomi. Ce moyen de transport écologique peut monter jusqu’à 20 km/h. Parmi ses caractéristiques, on peut entre autres citer une autonomie pouvant atteindre 20 km grâce à sa batterie de 5100 mAh, une connectivité Bluetooth, ou encore un écran de contrôle LED. Cette trottinette Mi Electric Scooter Essential offerte par SFR et Xiaomi à l’achat d’un smartphone Xiaomi Mi 10 pèse 12 kg et peut se plier, pour être par exemple monté et rangé dans l’appartement du propriétaire.

Dans tous les cas, avec ou sans forfait, l’offre est encore valable jusqu’au 12 octobre.