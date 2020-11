Shakira décide d’adopter et dévoile la première photo de Max, le nouveau membre de la famille !

Et oui surprise, la talentueuse Shakira vient d’accueillir un nouveau membre dans sa petite famille. Elle qui rêvait d’adopter depuis longtemps, c’est maintenant chose faite.

Et comme bon nombre de célébrités, elle a souhaité partager l’heureuse nouvelle avec sa communauté de fans, et présenter le petit Max en bonne et due forme !

Max, le petit dernier de la famille !

Ce weekend, la célèbre interprète de “Waka waka” a créé le buzz, et il faut dire que personne de s’attendait à une telle nouvelle !

La chanteuse vient d’adopter et a souhaité partager son bonheur avec ses fans. Sur son compte Instagram, elle s’est donc fait un plaisir de présenter Max à sa communauté, le dernier venu de la petite famille.

Une nouvelle bouche à nourrir donc pour la chanteuse et son célèbre époux Gérard Piqué. Mais heureusement pour eux, Max s’accommode facilement des restes de salade, puisqu’il s’agit d’un lapin !

La petite famille est donc ravie de cette adoption. Après avoir mis au monde deux magnifiques enfants, la célèbre Shakira a pensé qu’une petite boule de poils ne serait pas de trop, et le reste de la famille a été totalement emballé par cette idée.

Sur la toile, les réactions ne se sont pas fait attendre et Max a clairement fait l’unanimité. Sous le cliché publié par la chanteuse, on peut lire des milliers de commentaires composés de cœurs, d’émotions et de “So cuuuuute”.

Et il fallait s’y attendre, car avec ces jolis yeux malicieux, le petit Max va certainement devenir “le plus mignon de la famille” !

Une famille heureuse et unie

De ce que l’on sait, le célèbre sportif et la chanteuse forment une grande et belle famille. Pourtant leur première rencontre ne laissait pas présager un tel final.

Alors qu’ils se sont rencontrés pour la première fois en 2010 lors de la Coupe du Monde de football qui se tenait à l’époque en Afrique du Sud, les deux tourtereaux étaient tous deux en couple. Pourtant, ce fut l’amour au premier regard.

Le célèbre sportif avait d’ailleurs annoncé que lorsque ses yeux s’étaient posés sur la belle Shakira, cela avait été le coup de foudre instantané et il n’avait pas hésité une seule seconde à lui demander son numéro de téléphone.

Dans un premier temps, les deux célébrités sont donc devenues amis, mais leur amitié s’est très vite transformée en une grande et belle histoire d’amour.

Voir cette publication sur Instagram Together. Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 30 Août 2020 à 5 :39 PDT

Une tentative d’approche originale !

Gérard Piqué se rappelle de leur premier échange de texto. Alors que la chanteuse était déjà en Amérique du Sud pour préparer le show d’ouverture de la Coupe du Monde, ce dernier lui avait envoyé un message innocent pour connaître le climat sur place : « Elle est arrivée en Afrique du Sud avant moi et mon équipe, parce qu’elle chantait pour la cérémonie d’ouverture. Je lui ai envoyé un SMS pour savoir quel temps il faisait puisque nous arrivions quelques jours après”.

Et alors qu’il s’attendait à un bête “Il fait froid prends un manteau”, il a été surpris de constater que la chanteuse avait pris le temps de lui écrire un long paragraphe, truffé de détails et de petites attentions sur le changement climatique.

Et pour le sportif, il s’agissait clairement d’une marque d’intérêt à son égard.

Mais Gérard Piqué a dû se rendre à l’évidence. Sa seule chance de revoir la chanteuse en chair et en os était de se retrouver en final de la Coupe du Monde, car cette dernière allait assurer le show de clôture. En grand dragueur, le footballeur lui a alors envoyé un message lourd de sens.

“Je lui ai dit que si je devais aller jusqu’en finale pour la voir, je le ferais” avait-il notamment déclaré lors d’une interview au magazine LD People.

Apparemment cette technique d’approche a porté ses fruits, puisque cela fait 10 ans que les deux célébrités sont ensemble, et qu’après avoir accueilli deux jolis enfants, Shakira et Gérard ont décidé d’adopter le petit Max !

On souhaite donc la bienvenue à cette petite “boule de tendresse” !