Shanna Kress : elle fait une annonce importante sur les réseaux sociaux !

Installée aux États-Unis depuis trois ans, la jeune femme d’affaires a écrit plusieurs chansons et aurait également fait des clips vidéo. Le moment serait donc venu pour elle de sortir son nouveau morceau.

Shanna Kress prépare son nouveau single

En juillet dernier, la star de la téléréalité donnait les raisons de sa décision de revenir s’installer en France alors qu’elle vivait à Miami depuis 2017. Elle a préféré passer ses vacances en France pour éviter d’être bloqué aux États-Unis à cause du coronavirus car les frontières étaient encore fermées. Bien que son retour en Hexagone ne soit pas définitif, l’ex-compagne de Thibault Garcia ne rate pas une occasion pour faire parler d’elle. Il faut dire que sa décision de partir de la France avait été prise après sa rupture avec le compagnon de Jessica Thivenin. Depuis leur séparation, la jolie brune a été très proche de Raphaël Pépin puis de Jonathan Matijas avec qui elle a passé quelques moments lors de ses vacances dans le sud de la France. Très passionnée par la musique, elle a fini par réaliser l’un de ses rêves.

C’est sur son compte Instagram que ses fans ont été surpris d’apprendre qu’elle prépare un nouveau single. Shanna Kress n’a jamais caché ses ambitions au sujet de la chanson même si visiblement, faire carrière dans la musique n’était pas l’une de ses priorités. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle a publié une photo d’elle en studio avec un message en légende « Ça arrive… Je suis super contente et j’ai vraiment hâte de vous faire écouter tout ça. Mon retour en France à porté ses fruits. Restez connecté ! J’aimerais avoir votre avis… Dans quel style sera mon prochain son ? ». C’est donc une bonne nouvelle pour les fans de l’ancienne candidate des Marseillais qui se fera découvrir par ses followers dans un autre domaine. Les internautes qui sont très impatients et enthousiastes d’écouter sa chanson, ont plutôt bien accueilli ce nouveau projet. Ces derniers n’ont pas manqué de la féliciter pour cette belle initiative.

Shanna Kress, déterminée à réaliser son rêve de chanteuse

Comme vous pouvez le constater, Shanna Kress est une femme aux multiples talents. Connue pour sa passion pour le sport, l’alimentation et même la mode, elle s’illustre désormais comme une chanteuse. Le fait pour elle de revenir en France aurait également contribué à la concrétisation de ce projet. Toutefois, son style musical reste encore inconnu même si certains internautes se sont empressés de dire que la musique urbaine lui irait parfaitement. Pour ceux qui ont l’habitude de la suivre, elle publie régulièrement certains de ses morceaux sur Instagram et même sur sa chaine YouTube. Vous pouvez visiter ses pages pour avoir un aperçu de ce que pourraient être ses chansons. Bien avant l’annonce de son nouveau single qui est très attendu par ses fans, elle a dévoilé un titre Mémories il y a quelques mois. C’est un indice de la détermination de l’ancienne candidate de la téléréalité qui souhaite réaliser son rêve de chanteuse. Shanna Kress trouve du plaisir à partager avec ses fans, ses multiples passions.

C’est en février 2017 que les fans de la belle brune Shanna Kress apprenaient sa séparation avec Thibault Garcia après 4 ans de couple. Il faut dire que les deux formaient l’un des couples les plus solides de la téléréalité. En effet, Thibault et Shanna se sont mis ensemble en 2012 et auraient vécu des moments inoubliables. Après leur rupture, la youtubeuse s’est difficilement remise de cette déception et c’est d’ailleurs l’une des raisons de son exil du côté des États-Unis. Ayant essayé de se mettre en couple avec plusieurs autres candidats sans succès, elle aurait décidé de se concentrer sur sa carrière musicale alors que son ex-compagnon partage sa vie avec Jessica Thivenin.