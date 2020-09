Shanna Kress : elle fait une énorme révélation quant à sa carrière dans la télé-réalité !

Shanna Kress est de retour, après son envol vers les États-Unis. En effet, en 2017, la belle brune y était partie pour lancer sa carrière musicale.

Shanna Kress, est-elle vraiment sur le point d’arrêter la télé-réalité ?

Cependant, n’ayant pas pu percer dans l’industrie musicale américaine, cette dernière a décidé de retourner dans le sud-est de la France. Rejoignant ainsi La Villa des cœurs brisés 5. Une émission qui a mis en exergue que la jeune femme n’a nul perdu de sa notoriété auprès de ses fans.

Habituée à interagir avec ses abonnés, Shanna Kress a organisé une séance de questions-réponses quelques jours plutôt. Une occasion pour elle de mettre le point sur le « i » quant aux divers bruits à ses propos. Tel est le cas du fait qu’elle est de nouveau en couple. Toutefois, comme sa vie amoureuse, sa carrière intéresse également ses fans raison pour laquelle la jolie brune a tenu de mettre au clair le sujet de son avenir dans l’univers de la télé-réalité. Faisant suite à une question posée par un des internautes.

Ce dernier a été curieux de savoir si la jeune femme comptait refaire la télé, et dans quelle émission. Une question que Shanna Kress a répondue cash. « Non, pas pour l’instant. J’ai des projets plus personnels » avait-elle répliqué. Il est désormais sûr que la starlette de la télé-réalité souhaite prendre une pause face aux feux des projecteurs. Elle veut concentrer son temps à ses proches, surtout à sa famille.

Shanna Kress, un diamant à plusieurs facettes

Née le 10 janvier 1987 en France, Alicia, appelée Shanna, est une jeune femme qui regorge de talent. En effet, cette dernière est également danseuse, chanteuse ainsi que YouTubeuse. Toutefois, sa passion pour la danse lui a permis d’être repérée par les casteurs de la chaîne W9. Lui proposant ainsi de participer à une nouvelle émission, Les Marseillais à Miami. L’année de 2012 marquait ainsi le début de son aventure dans les télé-réalités.

De plus, cette première aventure l’a permis de faire la connaissance de son ex-compagnon, Thibault Garcia. Depuis, les deux tourtereaux ne s’étaient plus quittés. Rejoignant ainsi la saison 2 des Marseillais à Cancun. Puis celle des Anges 6 en Australie ainsi que des Anges 7 à Rio. Sans oublier Les Vacances des Anges en Espagne qui marquent leur dernière émission ensemble. En effet, leur amour n’a pas pu résister aux tensions et crises de jalousie au sein de leur couple. Dès lors, après de belles années d’histoire d’amour, le couple a décidé de mettre un terme à leur relation.

Depuis, Shanna Kress a exploité son talent musical. Cette dernière s’est donc lancée dans la création de sa chaîne YouTube. Consacrée à des « Cover », mais aussi à des exercices de sport. En 2017, Shanna s’était envolée pour Miami où elle suivait des cours d’anglais et enregistrait plusieurs chansons. Malheureusement, la chanteuse n’a pas pu percer le marché américain. Shanna Kress était donc revenue dans le monde de la télé-réalité. En effet, en 2018 les téléspectateurs ont pu retrouver la jeune femme de 33 ans dans Les Anges 10. Une saison qui lui a permis d’avoir une aventure avec Adrien Laurent. Cependant, contrairement à sa relation avec Thibault, celle avec le bodybuildé n’a pas duré longtemps.

Dès lors, nombreuses sont les questions qui tracassent les abonnés de Shanna Kress. Est-ce que cette dernière sera pour longtemps loin des projecteurs ? Quels seront ses projets personnels dans les jours à venir ?