Shanna Kress (Les Anges) en couple avec Jonathan Matijas ? Les internautes sont choqués !

Shanna Kress en couple avec l’ex-amoureux de Sarah Lopez ?

Cette information ne laisse aucun de ses fans indifférent lorsqu’on sait qu’elle venait de rompre avec Thibault après 4 ans de vie de couple. En effet, le nouvel amoureux de Shanna Kress s’est révélé en 2018 dans la troisième saison de la Villa des cœurs brisés. Alors que Shanna Kress et Thibault se sont récemment quittés après avoir vécu quatre années de bonheur. Cependant, une rumeur ne cesse d’animer la toile, notamment celle d’une probable relation entre Jonathan et la candidate de Les Anges 12.

La dernière apparition de la célèbre candidate de la téléréalité c’est bien au casting de la saison 5 de la Villa des cœurs brisés. De retour en France, la youtubeuse et danseuse a passé des belles vacances dans le sud de la France et est allée se faire une pédicure manucure à Nice. Toutefois, celle qui aurait refait les ongles de la business woman est la sœur de Jonathan. Tout porte à croire que cet indice de rapprochement n’est pas le fruit du hasard mais que les deux candidats de Les Anges 12 envisagent de se mettre ensemble.

Un rapprochement étrange entre Shanna et Jonathan

Sur une vidéo publiée par Metly, on aperçoit la jeune femme joyeuse et très enthousiaste d’être en compagnie de la sœur de Jonathan Matijas. On remarque une certaine complicité entre les deux femmes qui ont visiblement l’habitude de se fréquenter. Shanna avait d’ailleurs avoué une fois qu’elle trouvait Jonathan charmant même si elle se serait éloignée de ce dernier pendant cette période. Depuis quelques semaines, des rumeurs s’enflent à ce sujet affirmant que la jeune dame devenait de plus en plus proche d’un candidat bien connu du public. Une nouvelle qui ne cesse de semer le doute dans les cœurs de ses fans et celui à qui on pense le plus est Jonathan.

Shanna Kress, l’ex-compagne de Thibault est sur le point de passer à autre chose si on se fie à tout ce qui se dit à son sujet depuis quelques mois. Celui sur qui elle avait fait des déclarations intéressantes sur Metly, est l’ex-amoureux de Sarah Lopez. Lors de ses confidences à nos confrères de Metly, elle parlait aussi en bien d’Anthony Matéo, ce qui pourrait expliquer ce rapprochement entre les 2 candidats de la douzième saison de Les Anges. Si le jeune homme peut autant intéresser la jeune danseuse et chanteuse, c’est surtout parce qu’il est respectueux envers les femmes, d’après elle.

L’ex-compagne de Thibault veut passer à autre chose

Il faut dire que Shanna Kress a vécu des moments inoubliables avec son ex Thibault même si les choses ont pris une autre direction à présent. Les deux candidats formaient un couple parfait. Leur rupture n’a pas encore été bien digérée par leurs followers. Il est important de rappeler que les deux tourtereaux formaient sans doute, l’un des couples les plus solides de la téléréalité et c’est d’ailleurs pour cette raison que cette nouvelle n’avait pas été bien accueillie par le public.

Entamer une nouvelle relation actuellement ferait certainement du bien à la jeune chanteuse qui semble vouloir se mettre avec quelqu’un. Toutefois, le cœur de la jolie brune n’est pas si facile à conquérir. Jonathan Matijas quant à lui, semble également apprécier le rapprochement d’avec la jeune candidate. Quoi qu’il en soit, aucun des deux ne s’est encore vraiment exprimé sur le sujet pour confirmer ou infirmer cette rumeur.