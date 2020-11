Shannen Doherty : elle en a marre que l’on prie pour elle alors qu’elle subit un cancer terrible : découvrez sa réaction qui est incroyable !

C’est en février 2020 que Shannen Doherty a donné des nouvelles incroyables que personne ne s’attendait à écouter : son cancer était de nouveau d’actualité, alors que la crise sanitaire du coronavirus commençait à prendre de l’ampleur dans le monde !

Shannen Doherty ne veut pas qu’on la plaigne face à la maladie, sa réaction est très étonnante !

Face à ce triste constat, certains n’auraient pas supporté la situation et auraient préféré en finir ou alors demander de l’aide auprès de leurs fans ou de leurs proches. Mais cela ne semble pas être le cas pour Shannen Doherty qui a eu une réaction pour le moins étonnante comme vous allez le voir. En effet, elle aurait refusé de paniquer même si sa maladie est aujourd’hui de retour avec une gravité assez importante. En février dernier, elle annonçait en effet être atteinte d’un cancer en stade 4, ce qui est plutôt grave car le pronostic vital pourrait bien être engagé par la suite si la situation s’aggrave !

Pourtant, l’actrice et comédienne a affirmé qu’elle se sentait très bien aujourd’hui et qu’elle n’était pas à plaindre. Une force et un courage dont elle fait preuve qui est plutôt rare et dont on a pas l’habitude de voir tous les jours dans le domaine de la santé. Mais s’agit-il de vraies informations ou de rumeurs entendues ici et là sur les réseaux sociaux ?

Alors qu'on reproche à Holly Marie Combs de ne pas soutenir publiquement Shannen Doherty pour le retour de son cancer, elle dit : "Soyons clairs. Je n'utilise pas les réseaux sociaux pour envoyer des messages à des gens que je connais depuis 30 ans. Vous pouvez. Mais moi non." 🙌🏼 pic.twitter.com/y2xqPk8rvX — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) February 8, 2020

Et bien les informations proviennent de la principale intéressée, lors d’une interview que l’on a pu découvrir avec Shannen Doherty et l’actrice de Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar pour Entertainment Tonight. Sa déclaration est plutôt inattendue quand on peut la comparer à d’autres similaires.

Shannen Doherty refuse que l’on prie pour elle et affirme se sentir très bien malgré son cancer !

Comme elle l’a témoigné dans l’émission en compagnie de Sarah Michelle Gellar, Shannen Doherty affirme que cela ne la gêne pas si certains affirment qu’ils prient pour elle, mais elle a ajouté qu’elle s’en sortait plutôt bien malgré tout. En effet, selon elle il y a bon nombre d’autres personnes qui auraient besoin d’encouragement et d’aide dans leur maladie, notamment des prières mais aussi de l’aide. Contre toute attente, l’actrice affirme se sentir en bonne santé et plus heureuse que jamais !

#BFF : On vous souhaite tous une amitié comme celle de Sarah Michelle Gellar et Shannen Doherty 🥂 pic.twitter.com/YUmI4SH3vG — Serieously (@SerieouslyFR) November 1, 2020

Par le passé, on avait pu voir la comédienne Shannen Doherty parler de sa maladie dans Good Morning America. A l’époque, l’actrice avait pleuré et on pouvait voir ses larmes couler : elle affirmait même que c’est le tournage de la série BH90210 (Beverly Hills) qui lui a donné la force de continuer à l’époque. Depuis, la série télévisée est plutôt mal en point, mais il semblerait que le moral de l’actrice soit au top !

L'actrice Shannen Doherty annonce une récidive de son cancer 😶 #TPMPPeople pic.twitter.com/olId2b4HyR — TPMP People (@TPMPPeople) February 7, 2020

Si à l’époque elle pouvait donc être absolument pétrifiée, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui pour l’actrice qui sort pourtant d’une terrible mauvaise nouvelle avec le décès d’un proche. Quoi qu’on en dise, le message de l’actrice Shannen Doherty est plutôt positif et devrait pouvoir encourager toutes celles et ceux qui sont en mauvaise posture aujourd’hui. En effet, certains malades n’accueillent pas le cancer avec autant de sérénité que Shannen Doherty et se déclarent totalement abattus par cette situation. On ne peut toutefois qu’espérer que l’issue de la comédienne lui soit favorable et que son état de santé s’améliore dans les mois à venir.