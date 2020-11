Sheila : Jean-Marie Périer publie une photo d’elle en bikini pour prouver qu’elle n’est pas un homme !

Aujourd’hui âgée de 75 ans, Sheila est une grande artiste faisant partie des stars de la musique en France et à l’international dans les années 70. Comme plusieurs personnalités, elle a dû faire face à des rumeurs en tout genre lancées à son sujet pour nuire à sa carrière. L’une des plus graves était sans doute la polémique qui entourait le sexe de la chanteuse. Son ami Jean-Marie Perier fait une publication sur Instagram afin de laver son honneur et rétablir la vérité.

La folle rumeur selon laquelle Sheila serait un homme !

Au cours de sa carrière dans le showbiz, la chanteuse Sheila a dû affronter les pires insultes. Tout a commencé avec cette rumeur selon laquelle elle serait un homme. Cette rumeur l’a poursuivie plusieurs années, malgré tous ses efforts pour rétablir la vérité. Cette histoire a eu une telle ampleur que finalement, de nombreuses personnes ont fini par croire que Sheila n’était pas une femme.

Il s’agissait ni plus ni moins d’une histoire montée de toute pièce par le journaliste Gérard de Villiers. Sheila était profondément attristée et en colère à cause de cette histoire rocambolesque, et jusqu’à ce jour, il s’agit d’un sujet difficile à aborder pour elle. Aujourd’hui elle est plus discrète, et ne fait plus parler d’elle dans les médias comme par le passé. C’est pour cette raison que les rumeurs à son sujet se sont calmées.

Malheureusement, de nombreuses personnes continuent à penser que ces rumeurs sont justifiées. C’est pour cette raison que son ami et photographe Jean-Marie Périer, a voulu rétablir la vérité pour laver son honneur. L’homme a publié un long post sur Instagram ce 15 novembre, pour faire savoir au monde que Sheila est véritablement une femme et que ces rumeurs à son sujet n’ont pas lieu d’être.

Sheila peut compter sur ses amis et sur ses fans

En effet, Sheila peut compter sur le soutien de ses amis pour la défendre face à tous ceux qui cherchent à lui nuire. La preuve en est que ce dimanche, Jean-Marie Perier a publié sur son compte Instagram, une photo de Sheila qui date de plus de 40 ans. On peut y voir la chanteuse en maillot de bain deux pièces, plus belle que jamais. C’est une photo qui ne laisse aucun doute sur sa féminité, et qui d’après le photographe, devrait suffire à faire taire les rumeurs.

En plus de cette photo, l’homme a rédigé un long post, comme pour régler ses comptes avec toutes ces personnes qui s’amusent à salir les stars sur internet. Il a aussitôt reçu des commentaires de nombreux fans de la chanteuse. Ils étaient nombreux à vouloir témoigner leur soutien à Sheila à travers des mots très réconfortants.

Visiblement, ce post a énormément touché la chanteuse, car quelques heures plus tard, elle l’a partagé sur son propre compte Instagram. Cette délicate attention de son ami devrait l’aider à refermer enfin cette blessure qui a bien failli la détruire. Il faut espérer que tout cela suffise pour mettre un terme aux rumeurs, afin que la chanteuse puisse retrouver une vie tranquille, loin des regards accusateurs. Vous pourrez découvrir ce post sur Instagram et laisser également un commentaire pour la soutenir.