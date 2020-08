Shia LaBeouf retrouve les bras de son ex-femme Mia Goth lors du confinement !

Dernière nouvelle : Shia LaBeouf se rabiboche avec son ex-femme Mia Goth.

Zoom sur la vie de Shia LaBeouf

La date du 11 juin 1989 fut celle de la naissance de Shia LaBeouf. Enfant unique, il se montre très vite débrouillard en se lançant dans le spectacle de stand-up. Dès qu’il atteint 11 ans, Shia prit un agent afin de poursuivre son rêve d’acteur. Grâce à ce premier pas, il obtint de petits rôles dans les séries télévisées avant de commencer son aventure avec Disney Channel ou il joua le personnage principal de la série La Guerre des Stevens. Fort heureusement, la série fut couronnée de succès et la notoriété de Shia aussi. Il enchaine des rôles avec des acteurs connus dont :

Charlie’s Angels 2 avec Cameron Diaz en 2003

avec Cameron Diaz en 2003 I Robot avec Will Smith en 2004

avec Will Smith en 2004 Le film choral d’Emilio Estevez dans Bobby en 2006

À cela s’ajoutent les films comme Paranoiak avec D.J. Caruso et le Transformers avec Megan Fox. Le succès de ces films le propulse aux sommets. En dehors de cela, il obtient le rôle de Sam Witwicky pour les deux suites du film en 2009 et 2011. Shia sera aussi la couverture de Vanity Fair en 2007. On le retrouvera dans les films comme :

D.J. Caruso dans l’œil du mal en 2008

Stevn Spielberg dans Indiana Jones 4.

Micheal Douglas dans Wall Street : l’argent ne dort jamais en 2010.

En 2012, il se retrouve à la tête d’une affiche de gangsters sélectionnés officiellement pour la Canne : des hommes sans loi. Il se fait remarquer aussi en tournant des vidéos atypiques et provocantes. Quelques mois plus tard, il joua dans le film Nymphomaniac de Lar Von et rencontra la femme avec qui il partagea sa vie pendant un moment.

La vie amoureuse de Shia Labeouf

La vie amoureuse de Shia Laboeuf est digne de retournement d’un film du Hollywood. En effet, de 2009 à 2010, l’acteur a eu une relation amoureuse avec l’actrice Carey Mulligan. Ensuite, il connut une idylle d’une période de deux ans avec Karolyn Pho, une styliste américaine. Depuis 2013, shia a fait la connaissance d’une actrice de nationalité anglaise âgée de 19 ans durant le tournage du film Nymphomaniac. En couple avec Mia Goth, Shia Laboeuf semblait filer un amour parfait, d’ailleurs les deux se mariaient en 2016 à Las Vegas.

Malheureusement, son union avec la jeune actrice a été de courte durée. Véritable bourreau de cœur, Shia LaBoeuf trouva refuge dans les bras de la chanteuse FKA Twigs. Or, la chanteuse américaine vivait une belle histoire d’amour avec Robert Pattinson la star de la Saga Twilight. Apparemment, son histoire d’amour avec le Transformer est déjà à sa fin, car les deux ne se sont plus montrés.

Il se réconcilie avec son ex-femme

Si son histoire avec la chanteuse FKA Twigs est vraiment à sa fin, notre vedette de l’Hollywood de 33 ans ne se fait pas attendre. Désormais, il s’affiche avec de différentes femmes dont la dernière n’est nulle autre que son ex-femme Mia Goth.

Sur le site du DailyMail, Shia Labeouf a publié récemment des photos. À travers ses photos, il était clair que l’acteur souhaitait donner une seconde chance à son histoire avec son ex-femme. Et en dépit de la situation de confinement aux États-Unis, les deux tourtereaux ont effectué ensemble une virée à vélo. Cette séance n’a pas seulement permis aux deux acteurs de faire le plein d’énergie, car Shia Labeouf a eu droit à des bisous de la part de son amoureuse.

Désormais, il n’existe plus aucun doute sur leur intention de se réconcilier.