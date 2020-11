Shy’m bientôt maman : elle ne veut pas à révéler le nom du futur papa… les fans sont déçus !

La célèbre chanteuse est peu bavarde sur sa vie privée. Cependant, elle a récemment sorti un nouveau clip dans lequel elle fait une grande révélation : Elle est enceinte. Une bonne nouvelle qui va, pourtant, porter une part d’ombre.

Une révélation faite de manière atypique

Shy’m est une artiste française qu’on peut qualifier de complète. En effet, elle est non seulement chanteuse mais également danseuse-Chorégraphe. On la retrouve également dans le monde cinématographe en tant qu’actrice. Pour boucler la liste de ses professions, Shy’m est l’une des animatrices connues des petits écrans. Toutes ses fonctions accumulées font d’elle une personne très présente dans les médias. Malgré tous les projecteurs braqués sur elle, la pop star arrive à garder sa vie privée hors des regards des médias. Il faut dire que le proverbe « Vivre heureux c’est vivre caché » est son crédo. Après un long moment de silence, elle présente un nouveau single intitulé « BOY ».

La très discrète Shy’m a révélé un secret dans son tout nouveau clip. Pour une première fois, la chanteuse a bien voulu abandonner son principe de vie. Ainsi donc, Shy’m va dévoiler au public, qu’elle est enceinte. Enfin, l’artiste attend son premier enfant ! Et pour connaitre le sexe du bébé, il faut juste faire attention au titre du morceau. Le titre est « Boy » qui signifie « Garçon » en français. Une nouvelle qu’elle adresse à son public même si ce dernier risque de rester sur sa faim. La cause de cette joie à demi-teinte est que la chanteuse ne tient pas à parler de son compagnon.

Shy’m silencieuse sur l’identité du père de son futur enfant…

Même si Shy’m a publié son état de santé, elle n’en reste pas moins discrète sur le sujet. En effet, elle n’a montré que la face visible de l’Iceberg. Pour ce qui est du nom du futur père, elle ne donne aucune réponse appropriée. La chanteuse tient réellement à ne pas révéler le nom de son compagnon. Néanmoins, elle va quand même évoquer la raison qui l’a motivé à prendre cette décision.

« Ce n’est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon.» lâche Shy’m lors d’une interview avec le Parisien. La danseuse professionnelle a donc été claire sur le sujet. Elle a continué en affirmant « j’ai toujours été très pudique là-dessus ». Pour justifier ce choix de vie, elle va dire qu’il y a un très grand nombre de critiques sur sa vie privée. Une chose qu’elle ne voudrait plus tolérer aujourd’hui. Il faut dire que ce choix est également motivé par la déception qu’elle a connue lors de sa dernière relation amoureuse.

Shy’m résolue à faire très attention !

Avant de se mettre en couple avec Monsieur X, Shy’m était avec le tennisman Benoît Paire. Cette relation a été hautement médiatisée. La conséquence a été une rupture douloureuse due à l’implication de l’extérieur. Une expérience que l’artiste tient à ne plus vivre surtout que selon elle, beaucoup de gens déforment la réalité. « Je n’avais pas envie que l’on s’immisce dans mon couple » a affirmé Shy’m comme argument de sa discrétion.

Cette manière de voir les choses a pourtant porté ses fruits chez l’artiste. Elle tenait à ce que la nouvelle de sa grossesse soit sous contrôle afin de « vivre sa grossesse tranquillement ». Entourée de sa famille et de ses amis proches, la chanteuse s’est sentie plus épanouie. Par ailleurs, Shy’m voit en cette vidéo publiée sur Instagram un moyen d’éduquer son futur garçon. « … c’est la preuve que l’on montre ce que l’on veut. » conclut-elle avec fierté.