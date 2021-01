Shy’m : blessée après un accident domestique, ses fans sont très inquiets pour elle !

Ce n’est pas d’ici tôt que la chanteuse de 34 ans sortira de chez elle. Elle a été transportée aux urgences après un accident dont elle a été victime dans son domicile. Très proche de ses fans qu’elle informe des événements de sa vie, ses derniers ont été surpris d’apprendre que leur star ne pourra plus sortir jusqu’à ce qu’elle soit complètement guérie.

Shy’m victime d’un accident domestique causant la fracture de son orteil

C’est sur son compte Instagram que la chanteuse et actrice a fait savoir ce mercredi 21 octobre qu’elle avait été victime d’un accident. Même si le choc n’est pas aussi grave comme le pensaient les internautes, elle souffre néanmoins d’une fracture au niveau d’un orteil. Si l’ex-compagne de Benoît Paire a annoncé qu’elle sera de nouveau confinée, cela n’a strictement rien à voir avec le coronavirus. En effet, celle qui a interprété Femme de couleur s’est blessée après un accident domestique. De son vrai nom Tamara Marthe, Shy’m a publié une vidéo de son orteil sur Instagram enveloppé d’un plastique de protection. En légende, elle a écrit « Reconfinement surprise. Fracture de l’orteil ».

Même si elle en parle avec un peu d’humour, il n’en demeure pas moins que la jeune femme aurait subi un choc plus ou moins grave. Elle a d’ailleurs expliqué s’être pris contre le mur très tôt le matin. Elle sera donc obligée de rester chez elle jusqu’à ce qu’elle soit totalement rétablie. Même s’il ne s’agit que d’un orteil et que l’actrice de Profilage serait amenée à sortir, le couvre-feu instauré par les pouvoirs publics afin de freiner la propagation du coronavirus aidera Shy’m à attendre tranquillement dans son domicile pendant un moment. Décidément, cette année 2020 n’aurait pas été avantageuse pour la chanteuse de Et alors après la suspension de plusieurs de ses projets. Membre du jury aux côtés de Patrick Dupond et Chris Marques dans Danse avec les stars, l’émission s’est vue renvoyée en 2021 à cause de la crise sanitaire.

Shy’m très suivie sur les réseaux sociaux

Devenue très active sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, la célèbre chanteuse a fait parler d’elle ces derniers mois grâce à la publication des photos d’elle très sexy. Il y a six mois, elle avait publié un cliché dévoilant sa poitrine en gros plan. Un mois plus tard, elle s’était affichée topless, suscitant ainsi de vives réactions des fans de Danse avec les stars. Désormais obligée de rester à la maison, les abonnés de sa page ne vont certainement pas s’ennuyer pendant cette période.

En mars, Shy’m se confiait sur sa vie amoureuse lors d’un entretien avec Gala. Ayant passé près de 2 ans avec Benoît Paire, les deux amoureux ont mis un terme à leur histoire d’amour en 2017. Désormais concentrée sur sa carrière qui est une priorité pour elle, la chanteuse faisait des révélations sur sa vie sentimentale ainsi que sur son rêve de donner naissance. Elle expliquait accorder plus de temps à ses projets professionnels qu’à sa vie sentimentale. On peut donc comprendre pourquoi la jeune dame serait encore célibataire. Par contre, certains internautes estiment que ses publications depuis quatre mois semblent vouloir attirer l’attention de quelqu’un sur elle.

Toujours en mars, elle avait annoncé la mort de son chien qui était resté jusque-là, son meilleur compagnon. Pour lui rendre hommage, elle avait d’ailleurs dévoilé plusieurs photos d’elle avec son chien. Reconfinée, elle sera appelée à rester toute seule dans son domicile jusqu’à ce qu’elle aille mieux. Suite à l’annonce de son accident sur les réseaux sociaux, Shy’m peut compter sur le soutien de ses fans qui n’ont pas manqué de lui souhaiter un prompt rétablissement.