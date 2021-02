Shy’m : la chanteuse fait une déclaration choquante sur les difficultés des mères après l’accouchement !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis maintenant quelques mois, la chanteuse Shy’m n’a pas froid aux yeux et elle l’a encore une fois prouvé récemment avec une publication choquante que personne ne s’attendait à voir sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que depuis ces derniers clichés, il semblerait que la jeune femme et maintenant jeune maman ait pu prendre beaucoup d’assurance, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour elle.

En effet, tout le monde se souvient encore de son début de carrière qui était à l’époque bien plus difficile que ce que l’on retrouve aujourd’hui : Shy’m semble en effet bien plus épanouie comme on peut le voir sur les dernières photos qu’elle a pu diffuser sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram qui a de nombreux abonnés !

En revanche, si la chanteuse Shy’m n’hésite pas une seule seconde à montrer des photos de son intimité, les internautes ont été très surpris de pouvoir constater que cela avait pu continuer après son accouchement. Il se trouve en effet que la jeune femme n’a pas hésité à prendre la parole encore récemment et cela n’a pas été pour déplaire à ses fans qui en redemandent encore.

Shy’m diffuse une photo choquante dans sa story sur les réseaux sociaux avec des couches culottes

Il se trouve en effet que depuis son accouchement, la chanteuse Shy’m soit déterminée à ne rien vouloir cacher de sa vie privée, et elle l’a encore une fois prouvé à tous ses nombreux followers sur le réseau social Instagram. Comme on a pu le voir dans sa story, Shy’m ose tout et même à montrer les couches culottes de son enfant qu’elle vient tout juste d’avoir à 35 ans.

Bien que parfois cela soit un vrai tabou dans de nombreuses familles en France et partout ailleurs dans le monde, la chanteuse Shy’m n’a pas hésité une seconde à montrer tous les coulisses auxquels nous n’avons pas toujours accès. Lorsque sa vie a changé du tout au tout le 22 janvier dernier, la chanteuse et juge de Danse avec les stars ne s’attendait peut-être pas à voir son quotidien aussi bouleversé.

En effet, le quotidien des pères et des mères de famille se voit complètement chamboulé lorsqu’un nouvel enfant arrive dans la famille, et cela n’échappe pas non plus aux stars de la chanson française comme on a pu le voir avec Shy’m qui n’a pas hésité une seule seconde à diffuser une photo choquante pour certains internautes qui n’ont pas d’enfants et qui ne s’attendaient pas à voir cela.

Shy’m : les “mêmes couches et abdos que sa maman”, la chanteuse parle à travers son enfant

C’est une déclaration que personne ne s’attendait à lire sur les réseaux sociaux, et on peut dire que l’intervention de la chanteuse a été assez étonnante, c’est bien le cas de le dire. En diffusant une photo de son fils où Shy’m semble être en train de changer sa couche, elle a ajouté un message troublant.

En effet, sur celui-ci, elle annonce que son fils a exactement les mêmes abdos et les mêmes couches qu’elle : est-ce un moyen pour elle de s’auto-critiquer avec un peu dérision ? Nul ne saurait le dire…