Shy’m : complètement anéantie, découvrez les images choquantes de sa réaction en plein direct !

Depuis plusieurs semaines déjà, Shy’m est au cœur de l’actualité notamment avec sa grossesse qu’elle a partagé avec son public. Il faut dire que pendant des années, la chanteuse que l’on a pu voir sur TF1 a été plutôt discrète sur sa vie privée et elle ne dévoilait que peu d’informations sur ses amours et sur son passé.

D’ailleurs, ce n’est sans doute pas par hasard qu’elle s’est surnommée Shy’m en tant que nom d’artiste : on peut très bien imaginer que cela est fortement lié à sa timidité.

Shy’m : elle partage sa vie sur les réseaux sociaux avec des photos qui font grimper la température !

Mais depuis quelques années maintenant, le moins que l’on puisse dire c’est que la chanteuse s’est bien rattrapée et n’hésite pas à partager des clichés assez osés sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de ses fans ! Récemment, certains de ses fans ont même été complètement sous le choc en voyant une publication de Shy’m assez étonnante. Elle a en effet montré que l’on peut très bien être une femme désirable même en étant enceinte.

On a pu voir la jeune femme publier un superbe cliché où elle apparait en petite tenue, et on peut dire que bien qu’elle soit enceinte sur la photo, elle reste superbe et personne ne pourra dire le contraire. Cela ne l’empêche pas toutefois de partager d’autres moments de sa vie notamment sur son réseau social de prédilection : Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Elle en profite pour partager tous les problèmes qu’elle rencontre comme de nombreux français, et notamment avec l’alcool ! En effet, Shy’m est bientôt sur le point d’accoucher et se demande sérieusement si elle pourra allaiter ou non. Car comme on le sait, cela demande des restrictions assez fortes pour les femmes qui ne peuvent pas boire d’alcool ni certains aliments qui restent déconseillés.

Mais cela était sans compter sur l’intervention de la chanteuse Lio qui a dit clairement ce qu’elle pense et a même avoué avoir mangé du curry et du piment pendant son allaitement, ce qui est parfois déconseillé par certains professionnels de santé.

En attendant que Shy’m fasse son choix définitif et en informe sa communauté, nous avons pu la voir hier soir dans l’émission La chanson secrète qui a été complètement bouleversante : on ne s’attendait pas à être aussi choqué, et visiblement la star de la chanson française non plus !

Shy’m pleure pendant la diffusion de La Chanson Secrète sur TF1, les internautes sont également très émus !

Hier soir, on a donc pu découvrir Shy’m pleurer à chaudes larmes dans l’émission qui est présentée par Nikos Aliagas. Avec des invités de prestige sur le plateau comme Shy’m, l’émission a été très appréciée par les téléspectateurs, et Shy’m a été très émue pendant l’émission où elle a complètement fondu en larmes.

#LaChansonSecrète

"J'ai jamais pleuré comme ça…"😢

Ils viennent de vivre leur Chanson Secrète… Et ils vont s'en souvenir longtemps !

⏰ RDV vendredi dès 21h05 sur @TF1 et MYTF1 pour La Chanson Secrète présentée par @nikosaliagas !pic.twitter.com/c4IwrIgMUZ — MYTF1 (@MYTF1) January 13, 2021

En effet, elle a même affirmé ne jamais avoir pleuré de la sorte, et a complètement ému les téléspectateurs mais aussi les autres personnes qui étaient alors présentes à ses côtés. Bien heureusement, l’émission a été tournée un peu plus tôt, au mois de septembre, alors que la star de la chanson française venait tout juste d’affirmer à son public qu’elle était enceinte. Bien heureusement, cela n’a donc pas pu avoir d’incidence sur sa grossesse et il n’y a donc aucune raison d’être inquiet suite à la diffusion de cette émission sur TF1.