Shy’m : complètement dénudée sur son lit, elle dévoile son intimité aux internautes qui deviennent complètement fous !

C’est encore une fois la preuve que la chanteuse Shy’m n’a pas froid aux yeux et que malgré le fait qu’elle soit enceinte, elle est encore et toujours très attirante ! En effet, les femmes sont malheureusement souvent délaissées par leur compagnon quand elles sont enceintes, et de ce fait elles se retrouvent complètement seules sans leur homme.

Mais concernant la chanteuse Shy’m, nous avons du mal à comprendre comment son compagnon pourrait ne pas la trouver irrésistible, et on imagine que tout devrait bien se passer entre les deux tourtereaux bien que cette dernière soit assez discrète sur sa vie privée !

Shy’m partage une nouvelle facette de sa vie privée : découvrez le fameux cliché qui fait un gros carton sur le web !

Si vous avez encore des doutes sur le fait qu’une femme enceinte puisse être attirante pour les hommes et les femmes, et bien préparez-vous à un gros choc car vous n’allez vraiment pas être déçu comme vous allez le voir.

En effet, la chanteuse Shy’m ne cesse de faire parler d’elle depuis qu’elle a annoncé publiquement sa grossesse. Toutefois, cela ne l’empêche pas de montrer à son public qu’elle sait bien prendre soin d’elle dans toutes les circonstances, et même en étant très fatiguée de sa grossesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Il faut bien avouer que porter un enfant pendant 9 mois relève d’un vrai parcours du combattant pour certaines femmes qui vivent cette période très difficilement. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la chanteuse Shy’m s’est confiée sur ce sujet il y a tout juste quelques jours sur les réseaux sociaux. Comme toutes les futures mamans, Shy’m s’est posée une question très importante qui met en jeu l’avenir de son enfant. En effet, lorsqu’elles accouchent, les femmes peuvent choisir d’allaiter ou non leur enfant.

Mais tout comme la grossesse, dans cette période certains professionnels de santé conseillent de ne pas manger certains aliments ni boire de l’alcool. Alors que pour certaines femmes, les restrictions sont d’abord très difficiles à tenir pendant toute la durée de leur grossesse, certaines d’entre elles ne peuvent plus attendre et décident de se remettre au plus vite à manger de la viande crue, boire du vin de temps en temps et fumer des cigarettes !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Shy’m : un choix très compliqué à faire pour l’arrivée imminente de son enfant !

Si pour Shy’m, le choix n’est pas encore complètement déterminé, la jeune chanteuse se pose de sérieuses questions et pense avant tout au bien être de son futur enfant comme toute bonne maman !

Elle n’a cependant pas manqué d’aborder le sujet sur les réseaux sociaux en faisant part de sa difficulté à prendre une décision, et comme vous allez le voir les réactions de certains ont fait bondir les internautes…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Alors que Shy’m a l’air d’être très complexée dans ses prises de paroles sur le sujet, c’est alors que la chanteuse Lio a répondu une réponse que personne ne s’attendait à lire ! Elle a en effet parlé de sa propre expérience avec ses enfants et a fortement incité la chanteuse Shy’m à faire comme elle pour son propre enfant : alors que la chanteuse de Banana split sort tout juste d’un bad buzz suite à sa participation au jeu télévisé Les Reines du Shopping, il n’en a pas fallu plus à certains internautes pour réagir très vivement suite à ces déclarations jugées comme beaucoup trop choquantes !