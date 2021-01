Shy’m dévoile une magnifique nouvelle sur son compte Instagram ! Découvrez la photo de son fils !

Sur son compte Instagram, Shy’m a donné des nouvelles à tous ses fans qui ont été heureux de découvrir l’annonce. En effet, le 27 janvier, la chanteuse a proposé un cliché en noir et blanc sur laquelle elle dévoile un très beau sourire avec une petite main qui se glisse en bas de la photo. Le 22 janvier 2021, son petit garçon a vu le jour, elle a d’ailleurs à cette occasion partagé un message très tendre à l’ensemble de sa communauté. Les fans ainsi que les personnalités ont notamment pu lui envoyer tous leurs voeux de bonheur au vu de cette annonce qui met toujours un peu de baume au coeur.

Le nouveau défi de Shy’m pour 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)



Il y a quelques mois, elle dévoilait sa grossesse dans l’un de ses clips et aujourd’hui, nous avons l’opportunité de découvrir cette petite main, signe que son fils est désormais parmi nous. Shy’m révèle sur son compte Instagram que cette naissance lui a offert les plus beaux cernes de sa vie. « Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu futile, nombril, ombre mélancolique », ce sont les mots de la chanteuse pour annoncer la naissance de son fils. Si le message a été posté sur l’application le 27 janvier au petit matin, le petit garçon est né quelques jours auparavant.

Pour l’instant, le visage de son petit garçon n’est pas dévoilé et elle adoptera peut-être la même technique que d’autres stars .

. En effet, si certaines célébrités n’hésitent pas à partager des photos du visage de leur enfant alors qu’il vient de naître, d’autres sont beaucoup plus discrètes.

Nous avons donc le droit à un très beau poème et à la petite main, il faudra sans doute patienter pour découvrir éventuellement son visage.

2021 est donc une nouvelle année pour la chanteuse qui est désormais une maman et comme elle le précise dans son message, elle a forcément des cernes. En effet, la naissance d’un enfant n’est pas facile. Vous passez pratiquement 9 mois avec de nombreux symptômes et la vie est totalement chamboulée après l’accouchement. Ceux qui ont eu la chance d’être parents sont unanimes, donner la vie à un petit être est sans doute le meilleur cadeau que la vie peut leur faire.

Les commentaires des internautes et des célébrités

Bien sûr, les proches, les stars, et même les anonymes ont été présents pour partager la bonne nouvelle. À la suite de la photo, vous pouvez donc découvrir quelques réactions pour féliciter Shy’m qui commence de ce fait une nouvelle vie. Matt Pokora, Caroline Receveur ou encore Fauve Hautot ont été au rendez-vous pour adresser joie et bonheur à la chanteuse. Les abonnés n’ont pas été insensibles à cette nouvelle qui apporte toujours un peu de baume au coeur au vu de la situation très problématique qui se dévoile en France depuis quelques mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)



Shy’m est très présente sur les réseaux sociaux et elle n’a pas hésité à partager quelques clichés de sa grossesse. La chanteuse qui avait un corps incroyable a pu le conserver apparemment malgré le fait d’être enceinte. En effet, certaines femmes ont tendance à se métamorphoser pendant cette période, mais la chanteuse a gardé sa silhouette tout en développant un ventre bien rond pour abriter son petit garçon. Nous souhaitons alors tout le bonheur à Shy’m qui commence désormais une nouvelle vie, celle d’être une maman comblée. Son nouveau statut devrait lui faire voir la vie d’un autre côté. Comme elle est très présente sur Instagram, elle donnera sans doute des nouvelles.