Shy’m enceinte donne un coup de chaud à tous les internautes, découvrez cette fameuse photo

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse Shy’m n’a vraiment pas froid aux yeux. En effet, personne ne s’attendait à voir une photo de la jeune chanteuse enceinte de la sorte. Elle a réussi à prouver encore une fois que l’on pouvait être très attirante même en étant enceinte : c’est un pari réussi pour Shy’m ! La chanteuse sait donc apporter un peu de bonheur à son entourage.

Shy’m : elle partage ses problèmes sur les réseaux sociaux, on l’incite à boire de l’alcool malgré les risques !

Tous les professionnels de santé vous le diront encore aujourd’hui sans aucune hésitation : il est très déconseillé de fumer et de boire de l’alcool pendant que vous attendez un bébé ! En effet, les conséquences pourraient être véritablement catastrophiques pour le futur enfant, et malheureusement tout cela peut être irréversible. Ce n’est pas un hasard si de plus en plus de femmes font le choix de ne plus boire une goutte d’alcool pendant les 9 mois où elles attendent un enfant, comme c’est le cas pour la chanteuse Shy’m actuellement.

Si pour certaines d’entre elles, il est très facile de ne plus boire d’alcool et de limiter son alimentation (par exemple en ne mangeant plus de viande trop crue), c’est un vrai calvaire pour d’autres femmes qui ne savent pas s’arrêter et qui partent en dépression pendant qu’elles sont enceintes : elles n’arrivent pas à freiner leurs envie de fumer une cigarette et de boire un bon verre de vin rouge ou rosé !

A l’heure où Shy’m s’apprête à donner la vie à un petit garçon à 35 ans, elle se pose de véritables questions de future mère : elle se demande si elle va allaiter son bébé ou non. En effet, pour les jeunes mères, ce choix n’est pas anodin car dans ces cas là il est déconseillé pour elles de boire de l’alcool, comme pendant leur grossesse. C’est alors que la chanteuse Lio, que l’on a pu voir tout récemment dans les Reines du shopping, est venue apporter son grain de sel. La chanteuse de « Banana split » lui a confirmé qu’elle avait bu de l’alcool pendant son allaitement, et qu’elle ne s’était par ailleurs pas empêchée de manger du piment ou encore du curry. On ne saura pas encore ce que va choisir la chanteuse Shy’m, mais quoi qu’il en soit entretemps nous avons pu la voir poster une nouvelle photo qui a fait réagir les internautes pour une toute autre raison !

Shy’m pose en étant enceinte : c’est une véritable bombe et les internautes n’en reviennent pas !

C’est sans aucun doute la plus grande surprise de l’année pour toutes les femmes qui se sentent mal dans leur corps lorsqu’elles sont enceintes. En effet, la chanteuse Shy’m a encore une fois prouvé que l’on pouvait être très attirante tout en étant enceinte. C’est hier soir sur les réseaux sociaux que la chanteuse a en effet dévoilé une photo qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

Alors que Shy’m devrait bientôt être sur le point d’accoucher prochainement, personne ne s’attendait à ce qu’elle diffuse un cliché aussi chaud pendant sa période de grossesse. Et à en juger par le compteur de likes que l’on a pu voir grimper très rapidement, et les commentaires élogieux, on devine que cela a fait plaisir à tout le monde, même les plus réfractaires qui n’osaient plus se rendre sur son compte Instagram !