Shy’m : La chanteuse se confie sur sa grossesse extra-utérine… Elle poste un message de soutien !

C’est sur son compte Instagram que Shy’m s’est confiée ce samedi 31 octobre 2020, sur la terrible épreuve qu’elle a traversée il y a de cela exactement un an. Un triste anniversaire puisqu’elle avait perdu un bébé en raison d’une grossesse extra-utérine.

Un anniversaire douloureux, Shy’m se confie sur sa GEU !

Le 23 octobre de cette année 2020, c’est une Shy’m radieuse qui a annoncé sa grossesse à ses fans à travers son compte Instagram, en vidéo. Elle en profitait alors pour sortir son single intitulé Boy, en l’honneur de ce petit garçon qui grandit en elle. D’ailleurs, elle le chante si bien avec ses paroles : « La vie est en moi ».



Dans le clip, on pouvait voir la chanteuse apparaître avec un ventre bien arrondi, qu’elle n’a pas eu peur de dévoiler fièrement. Dans une interview, la star a évoqué cette grossesse qui la rendait heureuse : « Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J’accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur. »

Toutefois, ce 31 octobre, ce sont des souvenirs atroces qui ont refait surface pour la chanteuse. En effet, c’était un funeste anniversaire pour Shy’m, qui un an plus tôt, a fait une grossesse extra-utérine. Dans sa story Instagram, elle s’est confiée à sa communauté, exorcisant quelque peu ce mal être : « Il y a un an jour pour jour, je me suis retrouvée à l’hôpital, le ventre et le cœur à l’envers, en plein Halloween, en pleine GEU [Grossesse extra-utérine, ndlr], en plein horror movie ». « Un an après, bien que fébrile et à “prier” tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond ». « Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m’empêcher en ce jour de penser à “lui”, et de penser à toutes ces femmes qui souffrent, se découragent, désespèrent et se battent pour accéder à ce rêve qui semble si accessible, ordinaire et à la portée de toutes. ». « Je voulais simplement vous dire que je vous sais, et j’aimerais à travers ces lignes vous redonner un peu de force, d’espoir et de confiance. Vous dire, qu’on est pluriels et que vous êtes formidables. On est formidables. »

Shy’m a terminé son message par un titre du chanteur français Julien Clerc : « Femmes, je vous aime. » !

Une grossesse habillement gardée secrète

Si depuis quelques jours, Shy’m chante sa grossesse, cela a été une réelle surprise pour tout le monde. En effet, à l’annonce de son état, la star avait déjà un ventre bien arrondi, ce qui signifie qu’elle est enceinte depuis un bon moment.

Pourtant, jusqu’à il y a encore quelques semaines, la future mère postait assez régulièrement des photos d’elle sexy, où on la découvrait avec un ventre parfaitement plat. Sur ce coup, on peut dire que Shy’m a bien joué, réussissant à garder le secret le plus longtemps possible, et surtout, elle a pu contrôler l’annonce de son état, sans qu’aucune source anonyme ne vende la mèche à un média.

Cependant, il y a encore un mystère qui reste à résoudre, puisque l’identité du père du futur bébé de Shy’m demeure inconnu. Malgré tout, les fans de la chanteuse ont tout de suite réagi, et ont félicité massivement la star sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, elle a tellement été citée que « Shy’m » est apparue en tendance des réseaux sociaux ! Notons que ses fans virtuels n’ont pas été les seuls à féliciter la future maman. Son amie, l’actrice et Reine de Beauté Sonia Rolland a réagi d’un « Félicitations beauté. »



L’humoriste Gérémy Crédeville, s’est fendu d’un « Je le savais ! », et la chanteuse Aria a commenté : « Tellement beau, félicitations mon amour ». Shy’m a également eu des nouvelles d’autres stars comme M. Pokora, Iris Mittenaere, Chris Marques, ou encore Caroline Receveur.

Après sa douloureuse expérience, Shy’m profite aujourd’hui pleinement de sa grossesse. Maintenant que le secret est dévoilé, la jeune maman plus libre que jamais, ne se gêne plus pour se confier à ce propos. Félicitation Shy’m !