Shy’m : l’arrêt brutal de sa carrière à la télévision la met dans tous ses états ! Les fans sont vraiment touchés !

On la retrouve depuis quelque temps dans la série télévisée Profilage diffusé sur TF1. Cette série a eu un succès fulgurant sur la chaîne pendant 10 ans.

Malheureusement, il semblerait que l’histoire touche à sa fin, car la série Profilage a été arrêtée.

Une coupure de la diffusion de Profilage

On avait remarqué depuis quelques semaines que la chaîne TF1 avait décidé d’entreprendre une petite pause dans la diffusion de la série. En réalité, dès le début de la saison 10, il était nécessaire de patienter afin de découvrir ce que nous réserve l’actrice Shy’m sur nos écrans plats. Il faut avouer que le coronavirus est l’une des raisons qui justifient cette petite pause. Toutefois, il ne sera pas nécessaire de continuer le tournage de la série, parce que les épisodes sont enregistrés au préalable.

Ce qui a réellement motivé TF1 dans cet arrêt de la série, c’est l’importance de l’audience qu’elle avait. Il va de soi que le confinement se déroule déjà depuis plus de 2 semaines et il a même été rallongé de 2 semaines. Dans ces circonstances, TF1 a décidé :

de mettre tout en œuvre pour que sa programmation soit à la hauteur des attentes,

d’attirer le plus de public possible sur la chaîne.

de proposer le meilleur au Français.

Il faut donc observer la chanteuse Shy’m et la série Profilage ne sont que des dommages collatéraux.

Les fans attristés

Peu après l’annonce de cette nouvelle, les fans de la série et de la chanteuse ne trouvent plus leurs repères. La frustration de la coupure de la série, alors qu’elle racontait une intrigue intéressante est de mauvais goût pour ces derniers. Nonobstant, TF1 sait pertinemment que cette décision l’avantage. En réalité, la chaîne sera en mesure de retrouver à n’importe quel moment l’audience qu’elle avait pour la série Profilage. Il faudra pour cela, attendre que la crise sanitaire s’estompe et que les mesures de confinement soient levées. Il est même possible que TF1 retrouve cette audience pendant le confinement.

En clair, la chaîne fait tout son possible pour optimiser ses profits en maximisant le plaisir du public. Cela est d’autant plus vrai, dans la mesure où la série Profilage a gagné en notoriété et en audience depuis 10 ans. Cette série télévisée diffusée depuis 2009 aura incontestablement des fans parmi la population française qui attendent son retour avec impatience. Aussi faut-il observer que Shy’m a pu trouver son rôle dans la série après le départ de Juliette Roudet.

C’est en effet depuis le 12 mars que Shy’m a fait ses prouesses sur le petit écran avec ses performances étonnantes. On suppose donc que l’actrice doit être la plus frustrée par cette nouvelle. Elle affirme même qu’elle avait refusé toute proposition de film ou de série pour se consacrer à Profilage, car c’est cette série qui a fait toute sa notoriété. Il faut dire que celle qui manquait de confiance en elle et en ses compétences a su se démarquer avec brio dans cette série.

Elle y interprète Adèle Delettre, un rôle qui était joué par Juliette Drouet. Cette pause pourrait même être l’occasion pour les fans de se retrouver un peu plus dans le changement de casting.

Un autre programme en remplacement

Le programme qui vient remplacer la série Profilage aux heures de diffusion de TF1 est la 7e compagnie. Vous aurez donc remarqué que la programmation a drastiquement changé. Vous pourrez donc retrouver cette série de 3 films réalisés par Robert Lamoureux les jeudis soir.

En attendant que Profilage revienne, vous pourrez donc vous délecter avec cette saga qui raconte les péripéties des soldats français en 1940. Le réalisateur base l’histoire de ces films sur son histoire personnelle, ce qui était une manière des plus magnifiques de transformer les mauvais souvenirs en de souvenirs plus drôles. Ce qui a d’ailleurs fait que cette saga a connu un grand succès.

Lors de leur sortie, ils ont connu les premières places au box-office en effectuant un record du nombre d’entrée. TF1 a donc effectué le meilleur choix pour remplacer la série Profilage. En plus de cela, par ces temps de coronavirus, un peu d’humour ne ferait pas de mal aux téléspectateurs.

Certains estiment que toutes les séries retrouveront leur quotidien d’antan, mais les pertes financières seront dramatiques pour les petites chaînes, mais également les groupes très importants. Il ne sera donc pas surprenant que des productions soient annulées, ce fut le cas pour Messiah, une série à succès proposée en Janvier dernier par Netflix.