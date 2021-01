Shy’m enceinte : Magnifique photo d’elle dans un haut totalement transparent !

À peine quelques jours après avoir révélé qu’elle était enceinte d’un petit garçon avec son clip “Boy”, Shy’m, qui jusqu’ici avait tenu l’identité du papa secrète, a récemment posté une photo qui a réveillé la curiosité de sa communauté de fan…

Pour vivre heureux, vivons cachés ?

Mais qui est donc le père du futur petit garçon de Shy’m ?

Cette question est actuellement sur toutes les lèvres depuis que la chanteuse a révélé le 25 octobre dernier qu’elle était enceinte. Et ce n’est pas la dernière photo postée par la chanteuse sur son compte Instagram qui risque de faire taire les rumeurs.

Sur cette photo, Shy’m apparaît en studio d’enregistrement accompagnée d’un collègue dont elle a souhaité masquer le visage par un emoji.

Pourquoi tant de mystère ? Cet ingénieur du son serait-il le père de son futur petit garçon ? En tout cas, les fans de Shy’m en sont convaincus !

Du haut de ses 35 ans, la chanteuse a ému ses fans en annonçant sa grossesse et en partageant des photos de son baby bump : « C’est bon le bonheur… Et de le partager avec vous le décuple. Plusieurs mois à réaliser, à vivre heureux et cachés, à repousser, à profiter jusqu’aux dernières rondeurs invisibles, à se demander quand et comment le dire. Jusqu’à l’évidence ! »

Et après de nombreux mois de confinement et de prépouponnage, la chanteuse a décidé de repartir en studio pour enregistrer son futur album. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle avait l’air d’être en compagnie d’une personne très spéciale…

Qui est donc ce mystérieux ingénieur son ?

Mardi 3 novembre, la talentueuse Shy’m a créé le buzz en partageant un cliché d’elle en studio d’enregistrement. Et si son baby bump bien visible était évidemment un grand sujet de conversation, l’ingénieur son masqué qui l’accompagne sur la photo a également éveillé la curiosité des fans.

« Les 3T en cuisine », a-t-elle simplement commenté en légende du cliché accompagné d’un hashtag évocateur #ça pousse. Pour les fans de la chanteuse, il n’y a aucun doute : cet ingé son n’est autres que le père de l’enfant !

Pourquoi « les trois T » me direz-vous ? Élémentaire mon cher Watson. Le véritable nom de Shy’m n’est autre que Tamara et au vu de cet indice, il y a fort à parier que son compagnon de route et son futur enfant aient tout deux un prénom commençant par la lettre T.

Dans les commentaires, les fans sont en ébullition, et ont commencé à lancer les paris. Tous cherchent à deviner le prénom des 2 hommes qui accompagne la chanteuse en studio.

Une première grossesse compliquée pour Shy’m

La chanteuse n’a pas pour habitude de s’étendre au sujet de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce samedi 31 octobre, cette dernière a décidé de partager une histoire personnelle avec ses fans.

Alors que la future maman de 35 ans donnera naissance à un petit homme dans quelques mois, elle s’est rememoré un douloureux souvenir survenu “un an jour pour jour”.

« Je me suis retrouvée à l’hôpital, le ventre et le coeur à l’envers en plein Halloween, en pleine GEU (grossesse extra-utérine NDLR), en plein horror movie. Un an après, bien que fébrile et à prier tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond. Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m’empêcher, en ce jour, de penser à ‘lui’ et de penser à toutes ces femmes qui se découragent, désespèrent et se battent pour accéder à ce rêve qui semble si accessible, ordinaire et à la portée de toutes« , a-t-elle déclaré sur son compte Instagram.

Un message d’espoir et d’amour pour toutes ces femmes qui ont failli devenir mamans : ne désespérez pas !