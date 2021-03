Shy’m met le feu aux réseaux sociaux avec sa petite tenue, seulement un mois après la naissance de son enfant !

Alors que certaines femmes enceintes se doivent après l’accouchement de faire des efforts difficiles pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ce n’est visiblement pas le cas de Shy’m qui n’a pas froid aux yeux et qui montre clairement ce qu’elle sait faire ! Les efforts qu’elle a dû faire doivent sans doute être assez énormes pour pouvoir arriver aussi vite à ce tel résultat : on a pu voir une nouvelle photo de Shy’m sur les réseaux sociaux et celle-ci est vraiment impressionnante !

Depuis cette publication, ses plus grandes fans sont complètement sous le choc et veulent savoir comment la chanteuse, qui est mère depuis un mois maintenant, aurait pu réussir un tel exploit alors que d’autres femmes ont beaucoup de difficultés à perdre du poids après un accouchement qui peut parfois être assez douloureux.

Mais concernant Shy’m, on se demande donc si elle a pu suivre un régime en particulier, comme on en voit beaucoup en ce moment notamment. Alors que le 22 janvier dernier, sa vie a complètement basculé, on peut dire qu’aujourd’hui sa ligne est encore et toujours au top.

Shy’m fait une très grosse annonce sur les réseaux sociaux et ose tout sans aucun tabou

Il y a quelques jours pourtant, on ne s’attendait vraiment pas à ce que Shy’m diffuse des nouvelles photos dans une forme aussi olympique ! En effet, il se trouve qu’elle avait eu l’occasion de diffuser des clichés de son jeune enfant sur les réseaux sociaux, et notamment dans sa story sur Instagram, où Shy’m se posait de sérieuses questions concernant sa forme physique en voyant celle de son enfant.

Personne ne s’attendait donc à ce que la chanteuse de “Femme de couleur” publie à nouveau un cliché très étonnant dans sa story Instagram pour pouvoir montrer qu’elle était de nouveau en pleine forme comme tout le monde a bien pu le constater au bout de quelques semaines seulement !

Lors de son début de grossesse, Shy’m avait également tenu à être assez franche et directe avec ses abonnés, et elle n’avait vraiment pas hésité à montrer toute son évolution, quitte à devoir déplaire à certains fans qui ne se lassent toujours pas de voir son physique très avantageux. Il faut dire qu’il y a quelques années, la chanteuse Shy’m était beaucoup plus timide que maintenant, et c’est donc très inattendu de sa part pour certains fans. En revanche, on ne s’attendait pas à voir Shy’m poster une telle photo après seulement un mois…

Shy’m poste une photo un mois après la naissance de son fils : sa méthode n’est encore pas connue…

Alors que certaines femmes veulent savoir à tout prix la méthode de Shy’m pour pouvoir perdre du poids aussi rapidement en tout juste quelques semaines, pour l’instant elle n’a pas encore pris la parole.

Comme on peut le voir, le cliché que la chanteuse Shy’m a tout juste diffusé a ravi les internautes, même si comme elle semble le dire, le quotidien avec son fils ne semble pas toujours très simple : si on en croit la légende, les nuits ne sont pas faciles !