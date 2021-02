Shy’m publie une photo très choquante de son mari : elle ose tout pour la St Valentin et n’hésite pas à dépasser les bornes !

Personne n’aurait pu s’attendre un jour à voir les images que l’on a pu découvrir il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux. Il faut dire en effet que la chanteuse Shy’m se montre parfois assez discrète sur sa vie privée et notamment sur son mari que l’on ne voit que très peu publiquement. Mais pour la St Valentin, il semblerait que la star de la chanson française ait décidé d’aller beaucoup plus loin que prévu en choisissant de publier une photo assez étonnante, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, on a pu découvrir une photo assez rare et déchirante de son compagnon, alors qu’elle vient tout juste d’avoir son premier enfant avec lui et que l’on a pu le découvrir par ailleurs sur Instagram, seulement quelques heures après sa naissance.

Pour les plus fervents admirateurs de la chanteuse, cela a été une très grande surprise, car jusqu’au dernier moment, personne ne savait vraiment si Shy’m allait décider ou non de partager des photos de son enfant sur les réseaux sociaux.

La surprise a été totale quand on a pu voir que la jeune chanteuse a diffusé des photos de son enfant, et le moins que l’on puisse dire c’est que les internautes se sont directement empressés de féliciter la jeune maman qui n’attendait pas à être aussi félicitée sur la plateforme.

Shy’m partage des photos de son quotidien de plus en plus personnelles, les internautes sont complètement choqués

Personne n’aurait pu penser un jour que la chanteuse Shy’m allait être autant sous le feu des projecteurs, et on peut dire que son quotidien a l’air très mouvementé en ce moment, comme en témoignent les clichés que l’on a pu découvrir dernièrement sur le réseau social Instagram.

Alors que la jeune femme se demandait si elle se devait d’allaiter ou non par exeple, c’est après la naissance de son fils que l’on a pu découvrir avec la plus grande surprise qu’elle n’hésitait pas à se prendre en photo en train d’allaiter, ce qui a été une très grosse surprise pour tous ses fans qui ne s’attendaient vraiment pas à voir la star de la chanson française sous cet angle. Mais pour la St Valentin, c’est un autre cliché assez surprenant que l’on a pu découvrir…

Shy’m coupe les cheveux de son compagnon pour la St Valentin et diffuse la photo choquante sur les réseaux sociaux

Pour certains internautes, la chanteuse Shy’m est allée beaucoup trop loin à l’occasion de la St Valentin, c’est le moins que l’on puisse dire ! On ne s’attendait pas en effet à pouvoir voir la star de la chanson française diffuser une image aussi choquante sur Instagram, et on peut dire en effet que les images que l’on a pu voir ont vraiment de quoi surprendre.

En effet, on peut voir sur le cliché le mari de la chanteuse Shy’m avec une coupe de cheveux pour le moins très étonnante, et c’est avec une déclaration d’amour en commentaire que la jeune femme a décidé de compléter son cliché. Les internautes se sont quant à eux empressé de féliciter la chanteuse en ajoutant des likes et des commentaires qui n’ont fait que s’accumuler depuis plusieurs heures !