Shy’m : sa nouvelle photo en maillot de bain qui enflamme ses abonnés sur Instagram ! Les fans adorent !

C’est à croire que les effets du confinement n’ont pas de prise sur son moral et sa plastique. Shy’m, puisque c’est d’elle dont il s’agit, l’une des vedettes les plus populaires auprès des jeunes, a encore frappé fort.

Shy’m se met au naturel

Elle s’est dévoilée sous un nouveau jour, au naturel sur Instagram. Son beau selfie fait l’unanimité auprès de ses suiveurs et de ses fans depuis sa publication.

Il est vrai que dans ce cliché, elle s’affiche sous un visage qu’on ne lui connaissait pas, mais qui lui va à merveille. Ainsi avec :

son visage,

ses yeux,

sa position,

son tatouage,

son habillement,

Tout est mis en valeur par cette photo et l’atmosphère qui s’en dégage.

Plus que la beauté physique de la jeune vedette, c’est surtout le fait qu’elle affiche un côté naturel, sans maquillage, ni lifting et autre accessoires de beauté qui surprend et confère une autre dimension à ce selfie. Il est vrai qu’elle n’avait pas habitué son public à la voir apparaître dans cette posture.

En ces temps de crise sanitaire suite à la pandémie du coronavirus, son post fait le bonheur et la joie de ses centaines de milliers de fans qui la suivent sur les réseaux sociaux. Ces derniers qui n’ont qu’une seule envie, avoir la possibilité de profiter du beau temps de ces jours-ci se contentent volontiers de ses posts, de ses lives et de toute son activité sur le Net. Pour ses fans et followers, en effet, la tentation est grande de sortir, mais confinement oblige, ils sont condamnés à rester chez eux et à chercher une occupation qui puisse les tirer de l’ennui. Heureusement que Shy’m leur fournit l’occasion de tromper l’ennui en admirant ses belles photos.

L’importance des réseaux sociaux chez les artistes

En agissant ainsi sur les réseaux sociaux, non seulement Shy’m garde un contact privilégié avec son public, mais elle lui apporte un autre moyen de supporter les effets du confinement. En effet, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc. ne sont pas uniquement un formidable moyen de communication et d’interactions avec ses amis et sa famille. Il s’avère aussi qu’ils permettent de rompre la solitude inhérente au confinement et de garder un lien avec ses proches pour avoir des nouvelles.

Ils permettent aussi de se détendre et de chercher un peu de distraction. Pour les entreprises, ces réseaux sociaux ont un autre avantage : permettre de continuer l’activité plus ou moins normalement. En effet, ces différentes plateformes permettent de garder le lien avec des contacts professionnels, de planifier des réunions ou de mieux se coordonner dans son travail avec ses collègues.

En tout état de cause, la jeune artiste aux multiples casquettes qui est auteure-compositrice-interprète, danseuse chorégraphe, actrice et animatrice de télévision, fait d’une pierre d’un coup en gardant le contact avec ses suiveurs et en œuvrant contre les effets néfastes du confinement. Il est vrai que sa grande notoriété et sa beauté physique s’y prêtent. Ainsi, elle compte plus de 800 000 abonnés sur un réseau social comme Instagram. Ce qu’il faut bien l’avouer n’est pas du tout négligeable.

De plus, cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 est très propice aux échanges entre la star et son public. Ainsi, il n’est pas rare de la retrouver en live sur le Net ou de la voir continuer à poster des photos comme la dernière qui fait un tabac en ce moment. Si l’on sait que les internautes sont friands de ce genre de publication, tout le monde devine aisément le succès qu’elle va encore emmagasiner auprès de tous.

La beauté, l’atmosphère, son attitude, son regard, la couleur de la photo et le naturel qu’elle affiche sont autant de choses qui font que le public a plébiscité ce post Instagram. Il ne reste plus que ses fans disent : Vivement la prochaine !