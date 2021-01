Shy’m : un coup de chaud à cause de cette tenue renversante, découvrez les photos !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse Shy’m n’a pas froid aux yeux et semble prête à le montrer à son public, même si cela peut déplaire à certaines personnes qui ne vont pas apprécier de la voir ainsi sur la toile ! La chanteuse se prépare également à accueillir son premier enfant. Vous pourrez peut-être découvrir son visage si les parents ne sont pas contre cette idée. Elle ne serait pas la seule à préserver son intimité après l’accouchement.

Shy’m se dévoile comme jamais sur les réseaux sociaux et se montre sans porter de vêtements

En cette période difficile que nous vivons tous actuellement, qui n’aurait pas franchement besoin de prendre un bon bain moussant pour se relaxer, avec des bougies ou encore de l’encens à mettre dans la salle de bain ? Si certains français ne se privent pas aujourd’hui pour prendre de longs bains pour ne plus être stressés par leur quotidien, ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde et on ne retrouve que peu de personnes qui décident de se relaxer de la sorte, préférant prendre des douches plus rapides !

Mais cela ne semble pas être le cas pour la chanteuse Shy’m si l’on en croit sa dernière photo dont elle n’a pas à rougir. En effet, elle apparaît sans haut et on peut croire qu’elle est dans son bain en train de se reposer, à moins qu’elle n’ait pas la tête posée sur son lit. Quoi qu’il en soit, la photo de la chanteuse n’a laissé indifférent personne et ses fans ont été particulièrement nombreux à commenter le cliché.

On peut en effet voir la star plus belle que jamais au naturel, avec l’apparition de ses tatouages mystérieux que l’on peut apercevoir même si on ne peut pas bien les distinguer. Avec ce regard langoureux qu’elle lance devant elle, on se demande ce qu’elle prépare mais ce qui est sûr c’est que les prochains mois devraient être réussis pour la chanteuse. En effet, il n’y a pas une semaine qui ne passe où elle n’est pas au cœur de l’actualité !

Shy’m se compare à Kim Kardashian et fait réagir les fans sur les réseaux sociaux !

S’il y a bien un modèle de beauté qui semble bien mettre tout le monde d’accord aujourd’hui, c’est bien la star de télé-réalité Kim Kardashian. En effet, la femme de Kanye West ne passe pas une journée sans se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et c’est encore une fois sur les réseaux sociaux que Shy’m a fait parler d’elle, notamment avec la dernière robe qu’elle a porté aux NRJ Music Awards qui ont été un véritable triomphe pour tous les plus grands artistes de l’année.

Sur le cliché qui date de 2012 mais que la chanteuse a posté sur les réseaux sociaux, elle se targue en effet d’être avant-gardiste avec une robe dessinée par Franck Sorbier et qui avait déjà à l’époque fait réagir de nombreux fans sur les réseaux sociaux. Mais plus récemment, c’est Kim Kardashian qui a porté une robe qui ressemble étrangement à cette création qui a désormais 8 ans. La star américaine s’est-elle inspirée directement de Shy’m et de sa robe ? Personne ne pourrait être en mesure de le dire, mais en tout cas les réactions des internautes n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux.

Ils se sont en effet empressés de dire que le résultat de la robe sur Shy’m était bien plus beau que sur Kim Kardashian ! Étant une véritable source d’inspiration pour de nombreuses personnalités, Shy’m n’a pas fini de faire parler d’elle…