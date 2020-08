Silvio Berlusconi : sa nouvelle compagne devient la risée du net, leur écart d’âge est impressionnant !

En vacances dans sa villa Certosa en Sardaigne, Silvio Berlusconi a été photographié se baladant main dans la main avec sa nouvelle conquête. Cette dernière n’est autre que la parlementaire de 53 ans sa cadette, Marta Fascina. C’est l’hebdomadaire people Chi qui a dévoilé la photo « en exclusivité ».

Sur le cliché, on peut y voir l’octogénaire qui a certainement voulu jouer la carte de la sobriété en portant un pull marine décontracté sur les épaules. La belle jeune femme qui l’accompagne quant à elle est vêtue d’une robe à froufrous bleue ciel. Selon le journal, l’ancien premier ministre et sa compagne rendaient visite à Ennio Doris, un ami de longue date de Berlusconi, sur son yacht.

Visiblement, le couple continue de fasciner de l’autre côté des Alpes. Cependant, les photos ont été l’origine de moqueries sur le net. Certains internautes se sont amusés à commenter le look très original de la parlementaire de 30 ans en le comparant à celui d’une princesse Disney. En effet, un internaute écrit qu’il a cru voir Elsa de La Reine de Neige, un des plus grand succès de Disney. Reste à savoir si c’est vraiment l’effet recherché que certainement, la jeune femme aurait voulu ressembler à une princesse. Néanmoins, cette situation a bien faire rire sur Twitter.

#Berlusconi was acquitted of paying to be with that 17-yr-old. But… he's in his 80s and has a 30-yr-old gf. Had one who was in her 20s…

This consul wonders… just wonders lol. Is the guy a lecher, weird, or what-?https://t.co/1AVdMQ9ui4

— Marcus Tullius Cicero, Cos. #StopFarmMurders 🗣️ (@MarcvsTvlCicero) August 13, 2020