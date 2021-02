Simon Castaldi (Les Princes de l’amour) : le fils de Benjamin prend une décision radicale !

Alors que l’on peut retrouver Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi, dans une émission de télé-réalité qui fait actuellement un gros carton à l’antenne, le jeune homme a pris une très grosse décision. En effet, on ne pensait pas qu’il allait pouvoir faire un choix aussi important et qui a fait toute sa popularité.

On pourrait en effet penser que la popularité du jeune homme soit essentiellement due à son physique, qui a d’ores et déjà pu séduire de nombreuses femmes et même quelques hommes si l’on en croit bien les différentes remarques que l’on a vu sur les réseaux sociaux notamment.

Si pour le moment les audiences du programme de télé-réalité Les Princes et les Princesses de l’amour sont au beau fixe, il se trouve que cela pourrait être très différent dans quelques jours ou même quelques semaines. Simon Castaldi a en effet pris une certaine décision sur son apparence physique qui pourrait tout remettre en cause pour cette émission.

Simon Castaldi : un gros pari assez risqué qu’il prend face à ses fans !

C’est donc sur les réseaux sociaux que l’on a pu avoir l’occasion de retrouver Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi, dans une toute nouvelle posture qui va probablement faire parler de lui pendant très longtemps. Il faut bien avouer que lorsque des millions de français ont eu l’occasion de découvrir le jeune homme dans l’émission Touche Pas à Mon Poste il y a quelques semaines aux côtés de son père, on ne s’attendait pas à ce qu’il y ait une aussi forte attention de la part du public.

Sur les réseaux sociaux, le jeune homme ne laisse vraiment personne indifférent et il a d’ores et déjà séduit des milliers de jeunes femmes qui adorent le regarder notamment sur son compte Instagram.

Il faut dire que physiquement, Simon Castaldi a vraiment tout pour plaire, et ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire. Mais pourtant, cela ne l’empêche pas de se mettre en danger en faisant des choix assez étonnants, comme on a très justement pu le voir avec sa coiffure qui a vraiment eu l’occasion de bluffer tout le monde, et on peut dire que les réactions ne se sont pas faites attendre bien longtemps, comme vous allez pouvoir le découvrir !

Simon Castaldi : les fans sont très déçus de sa nouvelle coupe de cheveux, ils réagissent sur les réseaux sociaux !

Personne ne pensait que le jeune homme allait pouvoir se mettre en danger de la sorte, alors qu’il vient tout juste de se lancer dans une émission de télé-réalité assez hors norme, c’est le moins que l’on puisse dire !

Il a donc fait fureur depuis plusieurs semaines dans l’émission Les Princes et les Princesses de l’amour, mais cela pourrait bientôt être la fin de son ascension si l’on en croit ses fans sur les réseaux sociaux.

Ils ont en effet été très déçus de voir sa nouvelle coupe de cheveux sur les réseaux sociaux, qui est en effet très différente de celle que l’on avait pu voir jusque là. Ce qui est sûr, c’est que Simon Castaldi devrait en tout cas faire parler de lui pendant encore longtemps, même si certains fans n’ont pas du tout apprécié ce changement radical qu’il n’hésitent pas à juger comme étant un faux pas pour certains français !