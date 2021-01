Simon Castaldi (Les Princes et les Princesses de l’Amour) : la première semaine de tournage est une catastrophe, regardez les images !

Si Simon Castaldi aurait pu penser à un moment qu’il était facile de pouvoir participer à un grand programme de télé-réalité, et bien c’est raté ! En effet, la première semaine de diffusion de l’émission de télé-réalité est en train de toucher à sa fin.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tâche n’a pas été facile pour le prétendant, qui est le fils de Benjamin Castaldi ! Tout comme les autres candidats de l’émission, on imagine que les premiers jours de tournage ne ce sont vraiment pas passés comme prévu…

Benjamin Castaldi : il balance tout et donne des conseils à son fils Simon pour la télé-réalité !

S’il y a bien un fils de personnalité qui peut demander des conseils intéressants à son père, c’est bel et bien Simon Castaldi, le fils du chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste Benjamin Castaldi. En effet, même si les plus jeunes ne le savent pas aujourd’hui, ce dernier a fait partie des animateurs phares de télé-réalité par le passé.

Et pour cause, il a même participé à la toute première émission de télé-réalité en France : Loft Story ! Par la suite, les succès se sont enchaînés avec les années et rapidement l’animateur a été courtisé par TF1 où il a donc présenté la fameuse émission Secret Story qui aura duré pendant quelques années pour pouvoir faire un très gros carton à l’antenne !

Un enfant de star cherche l'amour ! ❤ #SimonCastaldi , vient d'annoncé sur un réseau social , sa présence dans l'émission #PrinceAndPrincesseLoveLive , pour enfin vivre une belle histoire. Et si vous étiez celle qui ferait battre son coeur? 🙏 pic.twitter.com/dmB1dVYL6p — Les Mels font de l'actualité 📰 (@les_mels) April 16, 2020

C’est donc tout naturellement qu’il a pu donner de très bons conseils à son fils Simon Castaldi pendant plusieurs semaines et ce bien avant le tournage de l’émission Les Princes et les Princesses de l’amour, dont on a pu découvrir les toutes premières images cette semaine. Benjamin Castaldi a en effet déclaré à son fils qu’il n’allait pas se faire que des amis et que l’on allait pas lui faire de cadeaux, du fait du métier de son père qui est très reconnu dans le métier !

A la fin de cette première de tournage, nous avons enfin pu avoir les premières informations sur le déroulement de cette première semaine de tournage avec un message troublant sur les réseaux sociaux.

Simon Castaldi : il est au plus mal dans son émission de télé-réalité, découvrez les images !

Alors que cela ne fait qu’une seule semaine à peine que l’on a pu découvrir Simon Castaldi, celui-ci semble très mal en point comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. En effet, comme on a pu le voir sur une publication ce week-end sur le profil Instagram du jeune candidat, Simon Castaldi a voulu debrieffé sa communauté de cette première semaine hors norme qu’il a pu vivre au côté des autres candidats de l’émission de télé-réalité Les Princes et les Princesses de l’amour, et comme vous avez pu le voir rien ne s’est passé comme prévu !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S I M S I M (@simoncastaldi)

Complètement stressé par la situation comme on a pu le voir dans les différentes images qui ont été diffusées, on imagine que les tournages suivants vont être assez éprouvants pour Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi qui se donne pourtant beaucoup de mal pour faire une bonne impression pour sa première grande apparition à la télévision française.

Les fans du jeune homme sont quant à eux aux anges, ils attendaient de voir cela depuis maintenant très longtemps et ils ne sont clairement pas déçus par les apparitions du jeune homme dans le jeu télévisé !