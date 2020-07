La liste des meilleurs sites de streaming en 2020 !

Que faire ? Ne vous en faites pas ! Les alternatives au site « The Pirate Bay » sont de plus en plus nombreuses. Notre équipe à fait le tour du web pour vous proposer un guide détaillé des meilleurs sites de streaming en janvier 2020. Allons-y.

Kickass Torrents

Voici un des sites de streaming les plus connus en 2020 : Kickass Torrents.

Cette plateforme est simple d’utilisation et permet aux internautes d’avoir accès à des milliers de fichiers torrents.

Cerise sur le gâteau, les publicités sont minimales, voire inexistantes, sur le site, sans oublier les temps de chargements qui sont très réactifs.

Rappelons que le site a changé son nom de domaine. Pour y accéder, utilisez kickasstorrentss.cr !

RARBG

Si vous êtes à la quête d’un site de streaming avec un catalogue complet de Torrents, le site RARBG est sans doute fait pour vous. Pour chaque fichier, l’utilisateur aura accès à de nombreuses informations utiles, et ce pour vérifier le torrent avec de le télécharger sur son appareil.

A noter que la plateforme contient très peu de publicités et est connue pour ses temps de chargement rapides.

YIFY Movies

Si vous êtes un fan des films, YIFY Movies est un site de streaming qui vous plaira à coup sûr. Vous y trouverez des films de haute qualité. Toutefois, il faut savoir que les informations plus techniques qui aident l’internaute à évaluer les fichiers avant téléchargement ne sont pas disponibles, comme par exemple les « leeches » et les « seeds ».

Pour rappel, le site contient plusieurs spams indétectables par les bloqueurs de publicité les plus connus. Faites attention !

EZTV

Les amoureux des séries TV les plus célèbres trouveront tout ce dont ils ont besoin sur EZTV, l’un des meilleurs sites de streaming en janvier 2020. Le catalogue disponible sur le site est très riche et est toujours mis à jour. Bonne nouvelle, la plupart des séries sont accessibles en plusieurs résolutions.

L’interface ne contient aucune publicité et est facile d’utilisation. Toutefois, il faut savoir qu’il n’est pas possible de télécharger les saisons complètes, mais uniquement des épisodes isolés.

Lire aussi : LES 20 MEILLEURS SITES DE STREAMING GRATUITS POUR FILMS ET SÉRIES

1337x

Vous avez certainement déjà entendu parler de cette fameuse plateforme, l’un des sites torrent les plus connus dans les quatre coins du globe, puisqu’elle offre aux internautes tous les types de fichiers imaginables.

Contrairement à certains sites de streaming, 1337x organise les fichiers en différents catégories, et ce pour permettre au visiteur de trouver ce dont il a besoin en quelques clics.

ISOHunt

Sur ISOHunt, nous retrouvons plusieurs fichiers, notamment des films, de la musique, des séries TV et des jeux, mais aussi des copies de disques.

A noter que le site original a été fermé en 2013. Depuis, de nombreux copies en vue le jour, notamment isohunt.tv et isohunts.to.

Pour rappel, il est conseillé d’utiliser un VPN pour télécharger en toute sécurité sur ISOHunt.

Lime Torrents

Si vous utilisez régulièrement la plateforme RARBG, Lime Torrents vous plaira sans doute. Son interface est très facile d’utilisation, avec des temps de téléchargement très rapides.

Sur chaque page de torrent, nous retrouvons une liste complète de « trackers », un répertoire des torrents populaires sur le site ainsi que les plus récents.

Torrentz2

Si vous êtes à la quête d’un moteur de recherche qui vous donne un accès direct aux sites qui héberge le torrent recherché, Torrentz2 est la plateforme qu’il vous faut.

Pour trouver le fichier que vous recherchez, il vous suffit de taper le mot clé sur la barre de recherche, et le tour est joué.

Certes, c’est un moteur de recherche basique, mais le site a aussi rencontré des problèmes juridiques et a été fermé. Torrentz2.eu est sa copie actuelle, où nous retrouvons plus de 60 millions de torrents. Que demander de mieux ?

N’oubliez pas que l’accès et le téléchargement sur un site torrent comportent des risques ! Il est préférable d’utiliser un VPN, avoir un bon logiciel antivirus et un bloqueur de publicité.