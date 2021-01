Skinimalism : une nouvelle tendance beauté se dévoile, elle va cartonner en 2021

Sur Instagram et Pinterest, vous aurez clairement de l’inspiration puisque les conseils sont nombreux et vous avez même des looks pour vous maquiller en fonction de la saison et de votre humeur. Si vous êtes des amateurs de ces applications, vous avez sans doute pu repérer une tendance baptisée Skinimalism. Il s’agit d’une pratique simple que vous pouvez réaliser très rapidement et les bénéfices pour votre peau sont réels. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas une tendance qui mise sur le moins de produits cosmétiques.

A la découverte du Skinimalism

Avec la crise sanitaire, les femmes ont pu découvrir de nouveaux produits et surtout des routines beauté afin de prendre grand soin de la peau. En effet, elles prennent désormais le temps de réaliser des masques et elles optent même pour un repos de plusieurs jours pour que la peau puisse respirer alors qu’elle est étouffée par tout le maquillage. Le Skinimalism est donc une pratique qui devrait prendre de l’ampleur au fil des mois.

Vous savez que la peau est agressée par l’environnement à cause de la pollution notamment et du froid .

. Vous devez donc la détendre grâce au Face Yoga qui permet de masser la peau et de décompresser en même temps.

Vous pouvez utiliser une huile assez grasse pour masser les différentes zones du visage en partant de l’intérieur vers l’extérieur.

En insistant bien sous les yeux et en étirant la peau vers l’extérieur, vous pourrez aussi lutter contre l’apparition des rides.

Vous pourrez notamment trouver sur des plateformes comme YouTube de petits exercices à réaliser pour masser votre visage et lui redonner un peu de vitalité. Avec le Skinimalism, vous misez aussi sur le naturel puisque la simplicité a une part importante dans le quotidien des Français depuis le début de la crise sanitaire. Que ce soit pour la décoration, la mode ou la beauté, le côté naturel connaît un succès sans précédent. Nous vous conseillons alors de profiter d’une journée de repos sans aucun cosmétique.

De plus, pour les autres jours de la semaine, choisissez des tons naturels comme le marron, le rose ou encore le beige. Les femmes ne veulent plus des maquillages de soirée au cours de la semaine ou surcharger leur regard. Les marques ont d’ailleurs bien compris que la tendance du Skinimalism prenait de l’ampleur puisque les palettes et les soins ont été adaptés.

La réalisation des soins à la maison

Avec la tendance dédiée à la simplicité, les femmes veulent connaître à la perfection tous les composants utilisés dans les cosmétiques. Certaines marques bio s’inscrivent parfaitement dans le concept du Skinimalism, mais les femmes souhaitent aussi effectuer quelques recettes. Vous avez de nombreuses solutions sur YouTube et les marques proposent aussi des produits très simples avec des plantes comme l’Aloe Vera. Le succès de cette dernière n’est plus à prouver et les masques, les baumes ainsi que les crèmes à base de cette plante sont largement mis en avant dans les rayons.

Vous connaissez désormais la tendance du Skinimalism qui consiste à réaliser un Face Yoga, à utiliser un maquillage nature au quotidien et à préparer ses propres soins à la maison en misant sur des ingrédients de grande qualité. La routine beauté est vraiment très importante pour avoir une peau saine, mais n’oubliez pas pour autant de nourrir cette dernière avec des crèmes adaptées à votre problématique : peau grasse, sèche, ridée… Sur Internet et notamment Pinterest, vous aurez une multitude de solutions à adopter rapidement et elles sont très faciles à appliquer.