Slimane au plus mal : aurait-il des problèmes d’argent ? Ca vient de sortir dans la presse et c’est choquant !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur Slimane va encore faire parler de lui pendant très longtemps comme on a pu le découvrir avec un message pour le moins choquant ! En effet, il se trouve que le chanteur n’a pas hésité une seule seconde lorsqu’il a pu réaliser de nouveaux succès avec la chanteuse Vitaa : un très gros coup de coeur artistique entre les deux artistes français qui n’en finit pas.

Personne n’aurait en effet pu se douter il y a tout juste quelques mois seulement que le succès allait être aussi énorme pour les deux chanteurs qui ne se quittent plus depuis, comme on peut le voir dans les différents médias. Mais malheureusement, le succès ne rime pas toujours avec argent, et de terribles rumeurs semblent s’abattre sur le chanteur Slimane qui pourrait bien être dans la tourmente si l’on peut croire certains titres de presse lus encore récemment.

Bien que l’on peut voir et entendre Vitaa et Slimane dans des émissions de variété pour pouvoir chanter leurs chansons, il semblerait que le chanteur pourrait bien avoir des problèmes d’argent, comme des millions de français. En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, personne n’aurait pu imaginer que des foyers français mais également des personnalités allaient pouvoir se trouver dans le besoin il y a de cela quelques années seulement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SLIMANE (@slimane)

Slimane victime d’une grosse arnaque : les fans doivent redoubler de vigilance pour ne pas perdre de l’argent !

Alors que l’humoriste Elie Semoun a récemment été victime d’une grosse usurpation d’identité récemment, c’est également la Miss France 2021 Amandine Petit qui a récemment été dans la tourmente avec un faux compte sur le réseau social Twitter, que sa communauté n’a pas hésité à signaler en masse.

Mais toutefois, on a également pu voir que cela avait pu être le cas pour le chanteur Slimane, qui n’a pas hésité quant à lui à tout dénoncer sur cette mauvaise nouvelle. En effet, il a avoué qu’il a reçu des messages de personnes qui lui disent lui avoir envoyé de l’argent car il était dans le besoin. Mais comme il l’a très clairement énoncé sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu’il n’était pas dans le besoin et qu’il était victime d’une usurpation d’identité sans doute.

Pour toutes celles et ceux qui ont d’ores et déjà pu envoyer des sommes d’argent assez importantes à Slimane, c’est la douche froide : ils ne vont peut être pas pouvoir être remboursés même s’ils en font la demande ! En effet, il semblerait qu’une personne malveillante se soit donc fait passer pour Slimane afin de demander de l’argent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SLIMANE (@slimane)

Slimane se fait insulter par ses fans qui croient lui avoir donné de l’argent : un vrai scandale

C’est dans une posture difficile que se trouve Slimane en ce moment comme on a pu le découvrir sur les réseaux sociaux. En effet, il a tout balancé et même raconté qu’il se faisait insulter suite à des demandes d’argent dont il ne serait même pas le bénéficiaire et qu’il n’aurait même pas demandé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SLIMANE (@slimane)

A l’heure où certains foyers en France sont au plus mal, le moins que l’on puisse dire c’est que Slimane a su faire preuve de beaucoup de courage en avouant devant tout le monde qu’il n’était pas le responsable de ces demandes qui ne sont pas vraiment honnêtes !