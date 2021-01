Slimane aurait caché l’existence d’une compagne, découvrez cette rumeur assez incroyable

Slimane, le chanteur, est une véritable énigme pour les internautes. Alors que ce dernier ne révèle que peu de choses sur sa vie privée et qu’il préfère parler de sa vie dans les chansons qu’il interprète avec son amie Vitaa, tout le monde cherche à savoir l’identité d’une mystérieuse jeune femme… Slimane est aussi très présent sur les réseaux sociaux comme Instagram.

Slimane et Vitaa : un duo gagnant pour l’année 2020… mais qu’en sera-t-il pour la nouvelle année ?

Cela n’aura pu échapper à personne ! En effet, on peut tous dire sans problème que l’année 2020 a été celle de Slimane et Vitaa qui ont fait le buzz pendant toute l’année. Avec leur album commun qui a fait un gros carton, ces derniers ont même décidé d’aller plus loin et d’ajouter une seconde partie à leur collaboration pour satisfaire les fans qui souhaitaient en entendre plus de la part des deux chanteurs qui s’accordent à merveille, il faut bien le dire. La chanson « Je te donne » a battu des records, et l’album a même reçu un disque de diamant.

Sur les réseaux sociaux, certains pensaient même que les deux stars vivaient ensemble tellement ils sont inséparables, en chanson comme dans les médias dans les nombreuses interviews que l’on a pu lire ici et là. Heureusement, ces derniers n’hésitent pas à prendre ces remarques à la rigolade en créant le « Slimane et Vitaa Challenge » pour plaisanter et même gagner des cadeaux pour tous les fans des deux stars de la chanson française.

Pour le 31 décembre, en revanche, certains internautes ont été assez surpris de voir que le chanteur Slimane, qui est le grand gagnant de The Voice saison 5, n’était pas aux côtés de la chanteuse Vitaa, qui semble avoir fêté la Saint Sylvestre de son côté. En effet, le chanteur a diffusé une photo sur les réseaux sociaux qui a surpris tout le monde…

Slimane diffuse une photo avec une jeune femme : les internautes veulent en savoir plus sur cette jeune femme

Si par le passé, Slimane s’est fait plutôt discret sur toute sa vie personnelle, on pourrait se demander s’il n’en aurait pas décidé autrement quand on voit la photo qu’il vient tout juste de publier sur Instagram, et qui va faire beaucoup parler d’elle. En effet, on peut voir le jeune chanteur en compagnie d’une jeune femme, et le moins que l’on puisse dire c’est que cette dernière semble complètement être tombée sous son charme.

Le chanteur semble quant à lui très heureux sur le cliché, où il est vêtu d’un très beau costume noir avec une chemise blanche, tout en tenant sa partenaire par la taille. Il n’en a pas fallu plus pour que tous les internautes se posent des questions sur l’identité de la jeune femme, qui n’a pour le moment pas encore été révelée. Quoi qu’il en soit, on peut être sûr que les fans de Slimane vont mener l’enquête et tout faire pour en savoir plus sur cette demoiselle.

S’agit-il d’une personne de sa famille avec qui il aurait pu passer le 31 décembre ? Ou bien s’agit-il de sa compagne dont il pourrait très prochainement révéler publiquement l’identité ? Nul ne saurait le dire à l’heure où nous écrivons ces lignes : le chanteur de “Ca ira” reste très discret sur sa vie privée et ne s’exprime que trop rarement sur le sujet, mais cela pourrait être différent pour cette nouvelle année, qui sait ?