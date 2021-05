Slimane balance tout, une nouvelle terrible concernant son duo mythique avec Vitaa

On ne compte plus le nombre de scandales assez récents qui impliquent les chanteurs Slimane et Vitaa récemment. Il faut dire que les deux artistes sont très souvent dans les médias, et cela n’a d’ailleurs pas l’air de faire vraiment plaisir à certaines personnes. On a pu voir récemment le chanteur du groupe mythique Indochine prendre la parole à ce sujet, et il n’a pas du tout été tendre.

Alors que son groupe ne fait que d’être de plus en plus présent dans les médias, il se trouve que ce dernier ne s’est pas privé pour critiquer violemment Vitaa et Slimane lors d’une dernière interview. Alors que le chanteur est dans la tourmente pour un concert qui coûterait beaucoup trop cher, il se trouve qu’il a pu clairement faire comprendre qu’il ne souhaitait plus voir les deux chanteurs dans les médias.

Mais plus récemment, c’est aussi le chanteur Slimane qui a pu prendre la parole pour faire une très grosse révélation à laquelle personne ne s’attendait. En effet, ce dernier n’a pas hésité à tout balancer, et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est une annonce qui risque de faire beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire.

Slimane dans la tourmente, il prend la parole sur un sujet qui va rendre triste ses plus grands fans

C’est avec une très mauvaise nouvelle que Slimane est une nouvelle fois apparu sur les réseaux sociaux. Alors que le groupe Indochine s’apprête très bientôt à réaliser en exclusivité un concert test, il se trouve que Vitaa et le chanteur Slimane ne pourront malheureusement pas être de retour sur scène.

Pour le chanteur à succès, c’est un vrai coup dur car on pensait que ce dernier allait pouvoir bientôt reprendre les concerts comme les fans le voulaient. Malheureusement, il se trouve que la crise sanitaire liée au coronavirus n’aura épargné personne, à commencer par les stars de la chanson française.

Alors que depuis plus d’un an maintenant, les dates de concerts sont parfois reportées ou complètement annulées, c’est un gros coup dur pour Slimane et Vitaa qui vont devoir reporter également des dates. Pourtant, d’autres chanteurs ont réussi à trouver la parade pour pouvoir se rapprocher de leur public. On peut notamment penser au chanteur Matt Pokora qui a eu une idée vraiment extraordinaire.

En effet, il a récemment décidé contre toute attente d’organiser un concert à distance pour tous ses fans, avec la technologie du « live stream ». C’est un coup marketing de génie selon certains professionnels du secteur qui n’ont pas hésité à féliciter le chanteur pour son idée. Depuis, d’autres personnalités comme Jenifer ont également pu profiter de cette belle opportunité.

Slimane a « tout essayé », les concerts n’auront malheureusement pas lieu

C’est un vrai drame en revanche en ce qui concerne le chanteur Slimane qui avait prévu de revenir sur scène prochainement avec la chanteuse mythique Vitaa. Il se trouve que ce dernier a pu prendre la parole sur les réseaux sociaux, et ses mots font vraiment froid dans le dos.

Il a raconté avoir tout essayé pour pouvoir maintenir les prochains concerts qui étaient prévu, mais malheureusement il ne sera pas possible de les maintenir, même si tout le monde le souhaitait avec la plus grande impatience !