Slimane : une déclaration choquante sur sa collaboration avec la chanteuse Vitaa, est-ce bientôt la fin ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur Slimane n’a pas froid aux yeux et qu’il n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il pense. Bien que cela ne puisse pas plaire à certains internautes, ce dernier n’hésite pas à prendre partie et à tout balancer.

Mais si on pouvait penser que malgré toutes ces années Slimane aurait pu s’assagir, il n’en est réalité rien comme on a pu le découvrir sur les dernières déclarations assez choquantes comme on a pu le découvrir.

Slimane balance tout : il se pose de sérieuses questions sur sa collaboration avec Vitaa, est-ce la fin ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on a pu voir la chanteuse française Vitaa en collaboration avec Slimane pour un album assez incroyable qui a bluffé tout le monde. Il faut dire que les différents singles que l’on a pu entendre à la radio sont excellents et personne n’a rien à redire dessus !

Pour preuve, bon nombre des titres de l’album se sont retrouvés dans les charts français : c’est un gros carton pour les deux chanteurs qui ont même décidé de prolonger l’album avec une seconde édition qui a pu tenir toutes ses promesses.

L’album VersuS s’est aujourd’hui vendu à plus de 400 000 exemplaires dans le monde entier en 2020, et ils ont même pu participer aux dernières Victoires de la musique avec brio. Mais pourtant, comme on a pu le découvrir récemment sur une émission d’informations de la chaîne M6 de dimanche, tout n’a pas été si simple pour les deux chanteurs.

C’est en effet une révélation que personne ne s’attendait à entendre dans le journal du 12:45 et qui a choqué tout le monde : Slimane a tout balancé même si cela ne va pas plaire à ses détracteurs et à certains de ses fans qui n’avaient absolument aucun doute concernant la collaboration qu’il a pu vivre avec Vitaa.

Pourtant, celui-ci a fait une seconde version de l’album en octobre dernier et le carton a également pu être au rendez-vous pour le chanteur qui ne s’attendait sans doute pas à un tel carton. Mais qu’est-ce qui a pu empêcher le chanteur de croire que la collaboration avec la chanteuse Vitaa serait un gros fiasco ? Et bien la réponse risque de vous surprendre, c’est le moins que l’on puisse dire…

Slimane raconte ses doutes sur sa collaboration avec la chanteuse Vitaa !

Comme le chanteur le raconte au micro de la chaîne M6, il aurait donc complètement riz au nez de son producteur lorsque celui-ci lui aurait prédit que la collaboration entre les deux artistes serait énorme : et il faut dire qu’en effet personne ne s’attendait à ce retour !

L’ancien candidat de The Voice a raconté à son producteur qu’il disait « n’importe quoi » au sujet de cette éventuelle collaboration : on imagine que depuis il n’a vraiment pas été déçu !

De son côté, interviewée par M6 à cette même occasion, elle a également raconté que cette collaboration avec le chanteur Slimane a également été assez inattendue pour elle et qu’elle ne pensait pas avoir autant de retombées positives. Il faut dire qu’à 37 ans, Vitaa n’a pas hésité à se mettre en danger en faisant une collaboration avec un jeune chanteur tout droit sorti d’un jeu de télé-crochet comme The Voice.

Nous avons maintenant hâte de voir la prochaine collaboration entre les deux chanteurs : vont-ils décider d’arrêter leur collaboration après ce dans succès commercial ?