Slimane : métamorphosé physiquement, les internautes le trouvent méconnaissable !

Cela fait plusieurs années que le chanteur et actrice français s’est lancé dans un combat de perte de poids. Ses fans ont découvert une autre apparence de lui d’autant plus qu’il aurait perdu quelques kilos. Si certaines célébrités féminines souhaitent perdre quelques kilos, il existe également des stars du genre masculin qui rêvent d’avoir une silhouette de mannequin comme Slimane.

Slimane affole la toile après avoir dévoilé son nouveau corps

Âgé de 31 ans, le chanteur de VersuS est très suivi sur les réseaux sociaux et à chacune de ses apparitions, il affiche une nouvelle apparence. Il partage régulièrement avec les abonnés de sa page Instagram, de nombreux clichés de sa vie quotidienne. Ses fans ont particulièrement été impressionnés par son étrange perte de poids qui lui aurait permis de changer de look. Slimane a vécu une succession d’événements dans sa vie ces derniers mois. Le premier confinement avait chamboulé ses projets alors qu’il préparait une tournée avec Vitaa. Les deux artistes étaient restés confinés dans leur domicile et disaient vouloir tirer le meilleur du confinement. De nouveau confiné après l’annonce faite par le président de la république pour un reconfinement le 30 octobre dernier, le chanteur français de 31 ans s’est plutôt trouvé un nouveau hobby, celui de se métamorphoser.

Voir cette publication sur Instagram Face à face . Une publication partagée par SLIMANE (@slimane) le 17 Oct. 2020 à 9 :19 PDT

Très aimé par ses fans, les publications de Slimane ne passent pas inaperçues. Après le premier report de sa tournée avec Vitaa, les deux chanteurs ont annoncé en septembre dernier un second report après avoir attendus plusieurs mois alors que les deux artistes étaient impatients de regagner la scène après tout ce temps. Depuis l’annonce de l’annulation de son projet avec la chanteuse française de 37 ans, le jeune chanteur a refait surface sur les réseaux sociaux complètement transformé. Alors que plusieurs internautes pensent que cela serait dû à l’ennui, d’autres par contre estiment que l’ancien vainqueur de The Voice a voulu changer son ancienne apparence.

Voir cette publication sur Instagram 🟦🟦🟦 Une publication partagée par SLIMANE (@slimane) le 5 Nov. 2020 à 8 :28 PST

Slimane affiche son nouveau look

Le chanteur de Solune passe par des moments difficiles depuis la suspension de sa tournée et cela fait plusieurs semaines que ses followers n’avaient plus eu de ses nouvelles jusqu’à ce qu’on le revoie sur Instagram métamorphosé. Le 3 octobre dernier, l’acolyte de Vitaa avait posté une vidéo qui avait surpris tous ses fans. On le voyait se raser les cheveux et plusieurs internautes n’avaient pas hésité à parler d’un pétage de plomb. L’intéressé n’avait d’ailleurs donné aucune explication de son acte malgré les interrogations de ses admirateurs. Il avait écrit en légende de cette publication « Insupportable ». Ils ont été nombreux à réagir suite à cette publication et on a également vu un commentaire de Vitaa qui a plaisanté en disant qu’il n’a pas demandé son avis avant de changer de coiffure.

Voir cette publication sur Instagram Insupportable. Une publication partagée par SLIMANE (@slimane) le 3 Oct. 2020 à 8 :02 PDT

Quelque temps après cette publication qui a tant fait parler, Slimane s’est affiché plus aminci. Il aurait perdu plusieurs kilos depuis le Maroc où il est confiné. Sa récente publication n’a laissé personne indifférent. En fin d’année 2019, Slimane disait avoir perdu plus de 16kg. C’était sur son compte Instagram que le chanteur avait publié deux photos de lui, avant et après sa transformation. Perdre du poids a toujours représenté un défi majeur pour ce dernier. Il s’est déjà confié sur son enfance lors de ses interviews où il affirmait avoir été obèse. En novembre 2019, l’ancienne star de The Voice avait dévoilé son nouveau corps sur TF1 lors de l’émission Télécrochet qu’il avait remporté en 2016. Il faisait savoir que ce résultat était la conséquence de la pratique du sport.