Slimane se déguise en « petit touareg » pour son clip, Vitaa se moque de lui sur Instagram !

C’est parti pour le tournage du clip de la chanson de Slimane intitulé « Ça ira », une chanson qu’il chante en duo avec son amie Vitaa. Pour réaliser le clip, Slimane et son équipe de tournage voulaient un endroit qui présentait un décor en particulier, un lieu qu’ils ont finalement trouvé sur l’île de Tenerife. Cette dernière est une île espagnole appartenant à l’archipel des îles Canaries qui se trouve au large de la côte ouest-africaine. C’est ainsi que Slimane et toute son équipe se sont envolés pour une petite escapade sur l’île de Tenerife le temps d’un tournage.

Le touareg de la toile au beau milieu d’une île paradisiaque.

Arrivés sur place, alors que chaque membre de l’équipe s’active selon la tâche qui lui a été attribuée, Slimane quant à lui s’est habillé pour le tournage. Pour se fondre totalement dans le décor, il a enfilé le déguisement parfait. Il s’agit d’un costume qui ressemble fort aux vêtements que portent les Touaregs. Il a même les petits accessoires comme la gourde, la chaussure ainsi que le couvre-chef caractéristique de ce peuple nomade du désert. Alors, mourant d’envie de montrer son look à ses 783 000 abonnés, le touareg à la voix d’or s’est pris en photo et s’est empressé d’en publier les extraits sur Instagram.

Amusée, Vitaa est sous le charme et réclame « son gibier ».

Bien évidemment, les trois photos postées par Slimane ont beaucoup plu à ses abonnés. Ils se sont exprimés en masse dans les commentaires, donnant également des mentions j’aime, à commencer par son amie, la star Vitaa. La chanteuse s’est exprimée avec humour en s’adressant au nouveau touareg de la toile. « Ramène-moi du gibier hein, mon petit touareg » a-t-elle écrit en commentaire. Une autre star de la chanson, Aurélie Konaté, a également commenté en disant : « Wow, on adore ». Puis, d’autres célébrités l’ont encouragé comme Sabrina Ouazani, Eugénie, et Lili Poe. Cette dernière a d’ailleurs évoqué la ressemblance entre Slimane et Lawrence D’Arabie ou Indiana Jones.

Pour ce qui est des commentaires des internautes, Slimane en a récolté beaucoup dans le genre « En beauté », « Magnifique », « Quel regard ». En somme, des commentaires qui témoignent de beaucoup d’admiration.

Un « Versus 2 » avant la fin de l’année.

Il faut dire que le Duo Slimane et Vitaa plait bien aux Français. En effet, en une année, 525 000 exemplaires de la première édition de l’album « Versus » ont été vendus. Autant dire que la crise n’a pas vraiment eu d’effet sur les ventes de l’album. Aussi, c’est surtout parce que l’album en lui-même est très bien réalisé. Le vocal et les arrangements sont parfaits et les paroles sont percutantes.

Et de deux. Pour ce qui est de la chanson « Ça ira », elle fait partie de l’album « Versus » réédité. En effet, le duo compte bien rééditer l’exploit du premier « Versus » avec ce nouvel album « Versus 2 » dans laquelle « Ça ira » est l’un des titres phares. La chanson dont les extraits de parole sont « Ça ira, le pire est passé | Faut pas qu’on se laisse tomber | Relever, relever, résister encore une fois | Ça ira, ça ira » encourage à rester positif et à garder la dignité et la tête haute, quand bien même les épreuves que l’on affronte sont difficiles. Quoi de plus vivifiant que de telles paroles qui réconfortent après un long moment de crise qui a affecté le monde. Le duo lui-même a vécu une de ces épreuves difficiles lorsque leur tournée a été annulée à cause de la crise.

Quoi qu’il en soit, « Versus 2 » est attendue avant la fin de l’année. On peut s’attendre à ce qu’il ait autant de succès que son prédécesseur.