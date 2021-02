Slimane est séparé de Vitaa, mais il est finalement très content de ce nouveau projet musical !

Vitaa et Slimane ont enflammé les Charts avec leur titre pendant de nombreux mois, mais ils avaient prévenu les fans il y a quelques semaines. En effet, leur collaboration se terminait, chacun pouvait alors reprendre ses activités. Le chanteur a pu donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et il semble très heureux. Même si cette séparation pouvait lui faire peur notamment à cause de la solitude en studio, il semble désormais aux anges.

Un projet solo pour Slimane

Vous avez pu découvrir Slimane et Vitaa sur toutes les ondes et via de nombreux plateaux de télévision puisqu’ils ont enflammé le dancefloor avec leur titre. Toutefois, toutes les bonnes choses ont une femme, le chanteur et la chanteuse avaient donc annoncé il y a quelques mois la fin de leur duo. Ils décidaient de passer à autre chose et Slimane avait quelques craintes. Il est souvent difficile de se retrouver seul alors que vous avez partagé l’affiche pendant de nombreux mois avec une autre personne. Il faut aussi noter que Slimane a tendance à collaborer avec de nombreux artistes.

Le chanteur s’est alors présenté en story alors qu’il laisse un message à tous ses fans puisqu’il doit partager ce bonheur .

. Nous apprenons que Slimane avait assez peur de repartir en studio en solitaire, il appréhendait le fait de refaire les choses un peu tout seul.

Finalement, il est vraiment « trop heureux de ce qui se passe » et il est surtout impatient de partager le fruit de sont travail.

Que les fans de Slimane soient comblés puisque le chanteur a pu faire son premier son sans avoir un chanteur ou une chanteuse à ses côtés. Les fans lors de l’annonce avaient été quelque peu déçus, d’autres par contre étaient heureux d’apprendre que Slimane et Vitaa se séparaient puisque leur musique était très présente et ils étaient invités un peu partout.

Cette surexposition à la télévision en avait agacé plus d’un, mais désormais il sera seul aux commandes. Impossible d’avoir des paroles ou un morceau de la musique, il faudra sans doute attendre pour en apprendre un peu plus sur cette chanson. De plus, Slimane et Vitaa n’ont pas précisé si leur séparation était temporaire ou définitive.

Slimane dévoile son nouveau corps sur Instagram

Certains fans du chanteur ont également été choqués par le corps de Slimane qui avait pris un peu de poids il y a quelques mois. Il a décidé de se remettre au sport et le résultat est à la hauteur de toutes les attentes. En effet, Slimane a pu retrouver un corps svelte et il n’hésite pas à le dévoiler sur son compte Instagram via des clichés en noir et en blanc qui sont vraiment très sympathiques. Il faut également le suivre sur les réseaux sociaux, ce sera la seule solution pour découvrir en avant-première le nouveau son du chanteur s’il dévoile bien sûr quelques notes.

Récemment, vous avez pu le découvrir sur TF1 aux côtés de Nikos Aliagas, mais, avec l’arrêt du monde de la culture et des spectacles, il est difficile de voir les stars sur le petit écran ou sur scène. Si vous cherchez des concerts pour Slimane, sachez que la situation sanitaire est toujours problématique et elle ne permet pas l’organisation de ces manifestations qui sont attendues avec la plus grande impatience. Roselyne Bachelot a prévu deux tests, s’ils sont concluants, les artistes pourront peut-être remonter sur scène dans les prochains mois.