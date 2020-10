Slimane : une fan affirme sur Instagram être en couple avec le chanteur !

“On est ensemble !” a-t-on pu lire dernièrement sur le compte Instagram de Slimane. Mais ne vous méprenez pas, le chanteur n’a fait aucune annonce. Il s’agit de la déclaration d’une fan qui se revendique être en couple avec le chanteur. Une nouvelle qui a soulevé pas mal de questionnements et qui n’a pas plu aux restes de ses groupies.

Slimane : une vie personnelle bien mystérieuse

On ne sait peu ou pas de chose sur la situation amoureuse du chanteur. Généralement très discret sur tout ce qui concerne sa vie personnelle, le chanteur Slimane a pourtant été interrogé à de nombreuses reprises sur ses liaisons et sur l’existence d’une possible petite amie.

Alors que cela fait déjà quelque temps que le chanteur travaille en collaboration avec la chanteuse Vitaa, certains fans et la plupart des médias ont commencé à douter de la nature de leurs relations.

Et si ce duo musical cachait-il en fait simplement une relation amoureuse. Chanteurs sur la scène, mais amoureux dans les coulisses.

Pourtant malgré les rumeurs les deux artistes ont confirmé à plusieurs reprises ne pas être en couple et n’être que de bons amis et d’excellent partenaire artistiques.

Pour clore la discussion et faire taire les rumeurs, Vitaa a également mis en avant le fait qu’elle était mariée et mère de 2 enfants. De quoi mettre fin une bonne fois pour toutes à tous ces ragots.

À cette époque, Slimane ne s’était pas vraiment prononcée sur sa situation personnelle… De quoi laisser planer le doute.

Est-il toujours célibataire?

L’été dernier, à l’occasion d’un live questions/réponses sur la sortie de son nouvel album, Slimane s’était retrouvé en face à face avec ses fans sur Instagram.

Et une fois les questions traitant de l’album posées, les fans avaient encore toute une série de questions personnelles sous le coude.

Pour faire plaisir à sa communauté, le chanteur avait d’ailleurs décidé de sortir de son silence et de répondre aux questions.

Une première fan lui avait alors demandé si oui ou non, le chanteur était en couple.

Troublé et surpris dans un premier temps, Slimane avait cherché à esquiver la question indiscrète en répondant que cela ne regardait personne d’autre que lui.

Finalement, face à l’insistance de ses fans, il avait décidé d’être franc et de couper court au mystère en révélant qu’il était célibataire.

Il avait d’ailleurs a cette occasion annoncé vouloir fonder une famille à un moment donné de sa vie : “Je suis persuadé que je vais avoir des petits garçons même si j’aimerai aussi avoir des petites filles. J’ai déjà les trois premiers prénoms: Dylanie, Adam et Noé”.

SCOOP : Slimane en couple avec une fan ?

Depuis ce fameux live question/réponse, le chanteur de 31 ans n’était jamais revenu sur ses propos et n’avait plus jamais abordé le thème de sa vie personnelle et de sa situation amoureuse.

Pourtant, le nouvel acolyte préféré de Vitaa a de nouveau fait parler de sa vie amoureuse il y a quelques jours, à cause de messages pour le moins mystérieux laissés par une fan sur son compte Instagram.

On se doute bien que le beau gosse compte ses prétendantes par centaines (voire par milliers), mais on ne sait pas vraiment s’il profite de cette situation privilégiée avec les filles.

De leur côté, les fans ne se privent pas de lui déclarer tout leur amour dans les commentaires de ses photos Instagram, espérant toutes secrètement attirer l’attention du chanteur.

Parmi ces centaines de déclarations d’amour quotidiennes, un message a tout de même surpris tout le monde. Une certaine Nicole affirmait haut et fort qu’elle et le chanteur étaient ensemble.

Alors que l’une des fans avait écrit : « Moi, je veux bien être confinée avec toi », Nicole a répondu du tac au tac : « Il n’est pas à prendre. On est ensemble. ».

Coup de théâtre ou véritable scoop ?

Les autres fans du chanteur ont préféré le prendre à la rigolade : « Elle se dit avec !! Non, mais s’il lit tout cela, il va halluciner Slim ! Lol des psychopathes les fans ! »

Reste à savoir si le chanteur prendra la parole en public pour confirmer les rumeurs. Affaire à suivre…