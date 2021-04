Slimane et Vitaa violemment clashés par Nicola Sirkis, le chanteur d’Indochine

Vitaa et Slimane couronnés de succès avec leur album

Tout le monde se souvient encore du succès vraiment fulgurant de Vitaa et de Slimane, les deux artistes qui ont pu décider de sortir un album de duos récemment. Si ces derniers ne s’attendaient pas à un tel succès, on peut dire qu’ils peuvent aujourd’hui être très fiers de ce qu’ils ont pu accomplir. Ils ont même pu décider de se lancer dans une réédition de leur album qui a été un vrai succès !

Malheureusement, depuis la crise du coronavirus, Vitaa et Slimane voient leur ascension complètement stoppée et ils ne pourront pas partir dans une très grande tournée dans tout le pays. Pour pouvoir anticiper, ils ont pour autant réalisé de nombreuses interviews où ils ont pu donner des informations précieuses sur leur rencontre.

En revanche, les interprètes de « Avant toi », ne s’attendaient sûrement pas à être mentionnés dans la toute dernière interview de Nicola Sirkis, le chanteur d’Indochine…

Nicola Sirkis balance tout, un tacle très violent contre Vitaa et Slimane

Alors que le chanteur de « L’aventurier » ne s’exprime que très peu dans les médias, personne ne s’attendait à cette sortie qui risque de faire beaucoup de bruit. En effet, avec son groupe mythique Indochine, Nicola Sirkis se fait le porte parole de nombreux français qui suivent ses chansons depuis plusieurs décennies.

Toutefois, à l’occasion d’une interview exclusive pour Kiss FM avec Jérémy Kiffel, on a pu entendre le chanteur prendre la parole pour donner des nouvelles sur sa carrière, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il s’en prenne à Vitaa et Slimane. A l’heure où les chanteurs sont parfois dans une grande difficulté pour pouvoir faire parler d’eux, Nicola Sirkis risque de ne pas passer inaperçu avec cette prise de parole assez soudaine et inattendue…

Nicola Sirkis crie au scandale médiatique, « c’est pas possible » !

Si Nicola Sirkis a pu profiter de cette interview pour expliquer sa relation notamment avec Christine and the Queens pour la reprise de sa chanson mythique, il a également pu évoquer les chanteurs Slimane et Vitaa. Concrètement, on a pu clairement comprendre qu’il ne semblait que très peu apprécier les deux protagonistes, qu’il attend même pouvoir retrouver dans Koh Lanta !

Mais Nicola Sirkis ne s’est même pas arrêté là dans sa polémique, et il a même ajouté qu’il voyait plus Vitaa que sa femme, de par sa présence dans les médias. Voilà de quoi rendre furieux les fans des deux chanteurs qui n’ont pas hésité une seule seconde à réagir violemment face aux propos de Nicola Sirkis, qui s’est clairement demandé avec humour si les chanteurs pouvaient mourir s’ils s’éloignaient trop.

Les principaux intéressés, qui n’ont pour le moment pas réagi, risquent de ne pas du tout apprécier ces déclarations de Nicola Sirkis : ils sont en effet en pleine promotion de la réédition de leur album, et cela pourrait malheureusement nuire à leur carrière. Nicola Sirkis semble en pleine forme quant à lui, et on imagine qu’il pourrait préparer un grand retour avec de nouveaux morceaux prochainement !