Sofiane fait de grandes révélations sur sa participation à « Star Ac » et ses relations assez particulières avec Gregory Lemarchal !

Au micro de Jordan de Luxe, Sofiane Tadjine a fait d’intéressantes révélations. L’artiste chanteur est revenu sur des détails drôles sur sa participation à la « star Academy 4 ». Il a confié quelques anecdotes sur sa relation particulière avec le regretté Gregory Lemarchal.

View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (@staracademyfr)

Retour à La Star Ac 4

Le 30 octobre 2021 marquait les 20 ans de parcours du télé-crochet Star Academy. Les téléspectateurs nostalgiques ont eu droit à une spéciale, offerte par la chaine TF1. De figures emblématiques, notamment les anciens candidats à l’instar d’Elodie Frégé, Jenifer, Mario Barravecchia, Jean-Pascal Lacoste, Jessica Marquez mais aussi de Nikos Aliagas et d’anciens professeurs du château : Kamel Ouali, Armande Altaï ont épicé l’évènement.

Du chant mêlé à la danse auront laissé de souvenirs inoubliables durant cette première émission de télé-réalité. Invité dans l’Instant de Luxe, le chanteur Sofiane Tadjine, participant à la saison 4 de la « Star Ac » est revenu sur ses souvenirs impérissables gardés de cette expérience. « La Star Ac 4 a été très jalousée, c’est une Star Ac à part », a-t-il lancé du tac au tac.

« On a eu un gagnant particulier, c’est un amour particulier entre nous. Après l’émission, on est resté soudés parce qu’on avait des points de sutures qui s’appelaient Gregory Lemarchal », a confié le papa de Néo 4 ans, qu’il a eu avec Nikki de Giuseppe Ristorante, à Jordan de Luxe.

View this post on Instagram A post shared by La Musique de Master Collector (@music_mastercollector)

« Il m’a apporté quelque chose et moi aussi »

« Chez nous, il n’y avait pas d’animosité, c’était ambiance colonie de vacances car on savait déjà qui allait gagner ‘C’était la Star Ac’ à perdre », a affirmé l’artiste de 39 ans, faisant allusion à son ami, le regretté Gregory Lemarchal, emporté par la mucoviscidose en 2007, peu après sa victoire. « J’étais sûr de perdre mais avec le sourire. Quand il gagne à la fin, on pleure sinon plus que lui parce que c’est une belle leçon de vie », a conclu l’ex-compagnon de Nabilla.

Au-delà, le chanteur s’est aussi exprimé à propos de sa relation amicale avec Gregory Lemarchal. « Ça a accroché avec Greg parce que je lui ai dit : ‘Tu peux être malade si tu veux, tu peux être ce que tu veux, moi je n’en ai rien à foutre. Je chante mieux que toi, je suis plus beau que toi’. Il n’aimait pas les gens qui le prenaient dans le sens du poil », a-t-il raconté.

Et de poursuivre : « Il m’a apporté quelque chose et moi aussi. Et ce qui est marrant, c’est qu’avec Greg tout nous séparait : moi j’étais le jeune de banlieue sauvageon et lui le petit jeune de Chambéry, moi j’étais les muscles et lui plutôt le cerveau. Mais il avait une force de vivre, il nous a appris plein de choses »