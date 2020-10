Sommeil : voici les erreurs que tout le monde commet ! Découvrez comment avoir un sommeil réparateur !

View this post on Instagram

Qui n'a jamais connu de problèmes de sommeil ? Une période de stress ? Des difficultés chroniques pour trouver le sommeil ? Notre sommeil fragile et pourtant essentiels à notre développement 😴 Pour préparer votre corps à entrer dans une phase de sommeil, il est important de mettre en place, ce que j'appellerais, une "routine" du sommeil 🕥 Comme l'on pourrait lire une histoire à un enfant, ce moment va permettre à notre corps de s'apaiser, à notre esprit de ralentir et ainsi se préparer à une nuit complète et réparatrice. Première étape de cette routine du sommeil : bien vous hydrater, tout au long de la journée et de la soirée 💦 Ensuite vous pourrez vous octroyez un temps de détente, pour les personnes les plus actives, ne vous inquiétez pas, quelques minutes suffisent ! Un soin du visage, une bonne douche chaude, quelques pages de lecture, écrire quelques lignes pour vider votre esprit… Peut importe la forme, le principal est pour vous de lâcher prise ! Pour les insomnies les plus tenaces, n'hésitez pas à vous renseignez sur les aides naturelles extérieures qui pourront transformer vos nuits de calvaires en nuit réparatrices 🌿😴 Toutes les infos en MP 📨 #sommeil #problèmesdesommeil #insomnies #routinesommeil #conseilsbienetre #mieuxdormir © Crédit photo @healthy_karma