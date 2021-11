Sondage exclusif, Xavier Bertrand est le plus en vue, mythe ou réalité ?

La prochaine élection présidentielle est déjà dans tous les programmes. Cependant, pour la droite, l’heure est d’abord au congrès qui se tiendra le 4 décembre 2022. Cinq candidats sont en lice pour obtenir l’investiture des Républicains. Toutefois, un trio de favori se dégage. Ce trio est composé de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et de Michel Barnier. De ces trois figures, le président des Hauts-de-France a le vent en poupe. Selon un sondage exclusif, la majorité des sympathisants de LR le préfère aux autres candidats.

Xavier Bertrand en tête dans tous les cas de figure

À droite, c’est le congrès qui est dans le viseur des candidats. Ces derniers disposent encore de quelques semaines pour rallier le plus grand nombre d’adhérents à leur cause. Actuellement, c’est le président des Hauts-de-France qui caracole en tête des sondages. Selon une enquête d’opinion exclusive réalisée par Ifop-Fiducial pour LCI et publiée ce lundi 8 novembre 2021, Xavier Bertrand persuade les sympathisants LR et l’ensemble des Français plus que ses concurrents sur plusieurs thèmes.

Concernant le candidat « en capacité de remporter l’élection présidentielle », l’ancien ministre du Travail obtient 54 % d’opinion favorable loin devant Michel Barnier qui convainc 26 %. Valérie Pécresse s’éloigne encore un peu plus, puisqu’elle ne persuade que 16 %. Sur le même sujet, seulement 3 % des sympathisants estiment que le député des Alpes Maritimes Eric Ciotti est capable de remporter la prochaine présidentielle et 1 % pour Philippe Juvin.

Même dans un sens plus large, l’ensemble des Français juge à 44 % Xavier Bertrand étant l’homme le mieux placé à droite pour remporter le prochain scrutin. S’agissant du candidat qui est « proche des considérations des Français », 46 % des sympathisants interrogés trouvent le président des Hauts-de-France dans cette posture.

Michel Barnier arrive en deuxième position avec 28 % contre 17 % pour la présidente de la région Ile-de-France. Toutefois, il faut notifier que Xavier Bertrand a plus de cotes chez les personnes âgées. 51 % des sympathisants qui se prononcent en sa faveur ont plus de 65 ans contre 31 % dans le rang des jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 24 ans.

Michel Barnier double Valérie Pécresse

Même s’il se trouve encore derrière le président des Hauts-de-France, Michel Barnier dépasse la présidente de l’Ile-de-France dans les intentions de vote. Aussi bien chez les sympathisants de droite qu’auprès de l’ensemble des Français, l’ex-négociateur de Brexit pour l’Union Européenne est jugé plus charismatique que l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur, même si la proportion est faible.

21 % des Français interrogés croient en la victoire de Michel Barnier en 2022 contre 20 % pour Valérie Pécresse. De même, 36 % des sondés estiment que l’ancien chef de la diplomatie française est mieux placé et possède l’expérience nécessaire pour gérer les crises. Seulement 11 % font confiance à Valérie Pécresse sur ce sujet.

Pour ce qui est de la « capacité de qualifier la droite et le centre pour le second tour de l’élection présidentielle » et la « capacité à rassembler les Français », les sympathisants de LR préfèrent Michel Barnier à la présidente de l’Ile-de-France.