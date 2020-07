Sophia Bush (Les Frères Scott) fait des révélations fracassantes sur Chad Michael Murray !

La vie amoureuse de l’actrice n’a pas été un long fleuve tranquille, puisqu’on lui prête de nombreux partenaires au fil des années. Toutefois, le plus connu reste son collègue de la série Les Frères Scott, Chad Michael Murray, avec lequel elle a même été mariée le temps de quelques mois. Malheureusement, leur mariage n’aura pas duré bien longtemps, puisqu’il explose même pas un an plus tard, à cause de l’infidélité supposée du monsieur dans les bras de Paris Hilton.

Sophia Bush révèle n’avoir jamais voulu se marier

Si elle a eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet à quelques reprises au fil du temps, Sophia Bush a toujours souhaité rester respectueuse de son ex et ne pas trop en dévoiler. Cependant, à force d’avoir affaire à des journalistes entreprenants, il lui est arrivé de se laisser aller à quelques confidences, qui ne sont pas forcément en faveur de son ex-mari.

Durant une interview pour Andy Cohen, la jolie brune s’est ainsi laissé aller à quelques déclarations sur son mariage avec Chad Michael Murray, ce qui n’a pas dû faire plaisir au principal intéressé. Alors que le journaliste voulait savoir pourquoi elle s’était mariée aussi jeune, l’actrice a répondu que tout le monde était stupide à 22 ans. L’ambiance est posée !



Pire encore ! Sophia Bush ne semble pas se rappeler comment elle en est venue à vouloir épouser sa co-star, avouant que ce n’était même pas quelque chose qu’elle avait vraiment envie de faire. Elle raconte comment tout le monde autour d’elle, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, l’incitait à se marier avec l’acteur. Afin de ne pas décevoir ces attentes, elle aurait donc décidé de sauter le pas. À la fin de son entretien, l’actrice de Chicago P.D. n’a pas manqué de préciser qu’elle en avait un peu marre qu’on lui ressasse sans arrêt son passé avec Chad Michael Murray.

Sur le tournage des Frères Scott, les producteurs auraient exploité Sophia Bush

Il semblerait bien que le tournage de la série Les Frères Scott n’était pas vraiment de tout repos. C’est en tout cas ce que l’on peut comprendre des déclarations de Sophia Bush, souvent confirmées par ses co-stars féminines de l’époque, notamment Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz.

Pour Sophia Bush, les producteurs de la série ont exploité sa rupture avec Chad Michael Murray , pour faire de la publicité à propos du show.

De plus, certaines actrices auraient été victimes de harcèlement, de la part du créateur même de la série Mark Schwahn.



Des révélations qui font écho à bien d’autres sorties depuis, et notamment celles où l’actrice avoue avoir dû se battre pour ne pas jouer dans certaines scènes dénudées.