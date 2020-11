Sophie Coste : L’animatrice de Touche pas à mon poste se confie sur ses préférences au lit ! Les fans adorent !

L’animatrice de radio-télé ne passe pas par quatre chemins pour parler de ses préférences sexuelles en direct sur C8. Originaire de Lyon, cette femme de 44 ans est bien connue par les téléspectateurs de cette émission.

Sophie Coste fait des révélations sur son intimité dans TPMP

Sophie Coste intervient régulièrement sur le plateau de Touche pas à mon poste et est bien connue pour sa franchise. Elle n’a pas froid aux yeux lorsqu’il faut parler de sa vie sexuelle. En plus d’être appréciée par les fans du talk-show de Cyril Hanouna, l’animatrice bénéficie également d’un avis favorable auprès des autres chroniqueurs. Cette dernière ne manque jamais d’anecdotes qu’elle partage fièrement avec le public. Parler de pratique sexuelle n’est du tout pas un tabou pour la chroniqueuse. Sur le plateau de TPMP, elle dévoile ce qui se passe sous sa couette.

C’est toujours un plaisir pour les fans du talk-show de Baba d’écouter Sophie Coste. Du haut de ses 44 ans, elle n’hésite pas à s’exprimer sur sa vie intime. À chaque fois qu’elle a l’occasion de s’exprimer sur un sujet, elle en parle librement. Tout le monde aime écouter ses anecdotes qui fascinent de plus en plus les téléspectateurs. En direct de C8 dans Touche pas à mon poste, Sophie a révélé ses positions préférées au moment de la pratique de l’acte sexuel. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des célébrités se confier ouvertement sur leur vie sentimentale. Elle n’a pas manqué de préciser que ces positions sont d’ailleurs bien pratiquées par son partenaire.

Elle dévoile son astuce pour monter rapidement au septième ciel

Même si elle trouve satisfaction pendant ces moments, elle garde néanmoins ses chaussettes aux pieds pour rester au chaud. Cette petite astuce lui permettrait d’atteindre facilement l’extase. Depuis qu’elle a découvert cette méthode, elle ne s’en sépare plus. Elle en parle ouvertement à la télévision sans aucune gêne. De plus, elle confie être plus à l’aise avec un partenaire qui est pressé de se jeter sur elle au moment de l’acte au détriment de celui qui prend le temps de plier ses vêtements avant la pratique de l’acte sexuel. Si certains peuvent être choqués par les propos de la chroniqueuse, le présentateur de TPMP préfère que Sophie Coste continue dans cette lancée.

De leur côté, les téléspectateurs de cette émission ont fini par prendre goût aux histoires de l’animatrice. Ces derniers sont impressionnés par sa franchise et le fait pour elle de s’exprimer sans gêne sur un sujet aussi embarrassant. On se rappelle encore de son anecdote où elle révélait avoir eu une aventure avec le présentateur du jeu d’aventure de TF1, Koh Lanta. En effet, elle faisait savoir sur le plateau de TPMP que Denis Brogniart venait de se séparer de sa première femme et semblait n’avoir pas encore trouvé son épouse actuelle. Toujours en direct de l’émission de Baba, elle avait expliqué pourquoi elle préfère que les hommes conservent leurs chaussettes pendant l’acte sexuel. Son avis avait surpris la majorité mais cette dernière qui en parler sereinement disait que les hommes qui prennent le temps de ranger leurs vêtements avant de passer à l’acte n’étaient pas à son goût. Pour convaincre son auditoire, elle avait même cité une étude scientifique qui converge dans son sens.

Cependant, toutes les expériences sexuelles de Sophie n’ont toujours pas été agréables. En avril dernier, lors d’une émission de TPMP en visioconférence en plein confinement, elle faisait des déclarations sur la circonstance de sa perte de virginité. Elle avouait d’ailleurs qu’elle n’avait pas aimé cette première expérience comme c’est le cas chez plusieurs autres jeunes filles.