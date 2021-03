Sophie Davant a la même passion que Gigi Hadid, ce sera la nouvelle tendance du printemps !

Gigi Hadid est très suivie sur les réseaux sociaux puisqu’elle est connue pour être une passionnée de mode. Sophie Davant est la présentatrice de l’émission Affaire Conclue qui connaît aussi un grand succès. Les deux femmes ont un véritable point en commun et il s’articule autour du monde de la mode. En effet, elles ont pu adopter les mêmes chaussures et cette tendance prend de l’ampleur depuis quelques jours. Vous pourriez vous aussi être séduit par ces souliers adoptés par Sophie Davant et Gigi Hadid.

Chunky Boots, des chaussures blanches qui passionnent

Certes, les belles journées se profilent à l’horizon et le printemps semble être sur le point de se dévoiler. Vous pouvez tout de même porter des chaussures assez hautes et épaisses, car les matinées peuvent être fraîches. Il suffit pour cela de les associer avec des vêtements un peu plus légers, les associations avec les Chunky Boots sont nombreuses que ce soit un pantalon, une version 7/8… Toutes les folies sont possibles avec le monde de la mode.

Sur une photo postée par Sophie Davant sur son compte Isntagram, vous pouvez découvrir les fameuses chaussures .

. Elles se démarquent avec cette fermeture éclair et cette semelle crantée assez haute et noire.

Vous pouvez finalement adopter la même tenue que l’animatrice, cela permet de sublimer ces chaussures qui sont très à la mode.

Chez Gigi Hadid, vous avez une version un peu plus streetwear qui pourrait aussi vous faire craquer. Les semelles sont moins hautes pour celle-ci, les chaussures sont blanches, car il est important de rappeler que cette couleur est très en vogue pour la fin de l’hiver. La jeune femme associe ces souliers avec un pantalon street et une chemise blanche remontée pour laisser le nombril se dévoiler.

Si vous êtes un passionné de mode, vous ne pourrez pas mettre de côté les Chunky Boots puisqu’elles sont présentes dans toutes les boutiques. Il s’agit même d’un must have, mais sachez que la teinte blanche n’est pas la seule à se retrouver sur le devant de la scène. Si vous ne souhaitez pas suivre l’association de Sophie Davant et de Gigi Hadid, vous pourrez opter pour une version noire.

Ce modèle est donc original notamment avec la fermeture éclair sur le devant, un élastique peut aussi être présent à l’arrière pour optimiser le confort.

Des chaussures idéales pour le début du printemps

Plusieurs associations sont possibles, mais le classique boots et jean sera parfait. Pour le printemps, ce sera l’occasion de sortir les jupes et les robes, ces vêtements seront parfaits avec les Chunky Boots, il suffira de sélectionner une couleur adaptée à votre tenue. Si celle-ci est sombre, optez pour des chaussures claires, cela permet de contrebalancer les teintes. A contrario, dès qu’elle est plutôt claire, optez pour des boots foncées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid)



Vous pouvez aussi suivre Gigi Hadid, qui est une icône de la mode, vous pourrez alors piocher quelques idées notamment sur son compte Insgagram afin de porter à la perfection ces Chunky Boots qui pourront vous combler. Sur les réseaux sociaux, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver les déclinaisons de ces chaussures qui semblent avoir fait craquer Sophie Davant, la présentatrice de l’émission Affaire Conclue.

Finalement, vous pensiez que ces deux femmes ne pouvaient pas avoir un point commun, vous vous êtes donc trompé, car elles apprécient toutes les deux les Chunky Boots, même si les deux versions ne sont pas identiques à 100 % au niveau de la semelle.