Sophie Davant (Affaire Conclue), elle balance tout : cette demande incroyable qu’elle a pu faire en plein direct…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler de nouvelles assez incroyables concernant Sophie Davant ou les personnes avec qui elle peut faire des émissions tous les jours sur France 2. En effet, l’animatrice n’a pas froid aux yeux et elle a encore une fois pu le démontrer en montrant clairement ce qu’elle pouvait penser sur le plateau de son émission.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Sophie Davant ose poser des questions assez troublantes dans son émission Affaire Conclue, mais en revanche personne n’aurait pu s’attendre à ce que Sophie Davant soit aussi « gonflée », comme on a pu l’entendre notamment sur les réseaux sociaux avec certaines réactions de la part de certains téléspectateurs qui n’ont clairement pas apprécié la remarque de Sophie Davant dans la toutes dernière émission qui a pu être diffusée à l’antenne sur France 2.

Pour la production de l’émission Affaire Conclue, on peut dire que c’est la douche froide, car elle doit en permanence jouer avec les mauvaises réputations des différents intervenants dans l’émission. On se souvient notamment récemment des mots assez durs de la part de Pierre-Jean Chalençon qui a été purement et simplement écarté de cette émission, même s’il était très apprécié par certains téléspectateurs. Mais malheureusement pour lui, après avoir pu réaliser des dérapages à répétition, et après surtout avoir pu apparaître dans une photo très tourmentée en compagnie de l’humoriste controversé Dieudonné et Jean-Marie Le Pen, cela n’a pas du tout plu à la production qui a donc pris une décision radicale concernant le collectionneur.

Sophie Davant dans la tourmente, elle fait une nouvelle remarque qui est trop déplacée pour les téléspectateurs

On peut dire que Sophie Davant a encore une fois frappé très fort dans sa dernière émission, et cela pourrait bien lui jouer des tours, comme vous allez pouvoir le voir. En effet, dans le cadre de son émission quotidienne, il se trouve que Sophie Davant peut être amenée à voir de nombreux objets qui sont assez recherchés en France, mais aussi partout dans le monde. Cela a été le cas notamment pour Franck, un agriculteur âgé d’une petite cinquantaine d’années.

Malheureusement, alors que l’objet que le vendeur a pu proposer était tout simplement évident pour les téléspectateurs, Sophie Davant n’a pas pu s’empêcher de poser une question que personne n’aurait osé poser. En effet, il se trouve que l’animatrice peut paraître parfois assez candide, et on imagine que sur le plateau de son émission, cela a pu également provoquer de grosses questions dans les coulisses. En effet, sa question a été assez tourmentée, et de nombreux téléspectateurs lui ont fait remarquer sur les réseaux sociaux après la diffusion des différentes images.

Sophie Davant : une publicité pour la marque dont elle se serait passée

C’est alors que le vendeur a pu proposer un objet emblématique de la marque Michelin, que Sophie Davant n’a clairement pas pu s’empêcher de poser la question de savoir pour quelle entreprise le vendeur avait pu trouver cet objet mythique.

N’ayant pas fait le rapprochement avec la fameuse marque de pneus française, il se trouve que Sophie Davant n’a pas du tout fait le rapprochement avec la marque en voyant le fameux bibendum, à moins que cela ne soit tout simplement volontaire pour informer les téléspectateurs mal informés !