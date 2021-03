Sophie Davant (Affaire Conclue) : elle est complètement sous le choc après l’absence tragique de Stéphane Vanhandenhoven

Alors que l’émission de Sophie Davant est encore une fois au coeur de grandes polémiques concernant des prises de paroles très contestées de la part des téléspectateurs, c’est une nouvelle complètement dingue que l’on a pu découvrir il y a tout juste quelques heures concernant un participant mythique de l’émission : Stéphane Vanhandenhoven.

En effet, il se trouve que le départ de ce personnage de l’émission a pu provoquer de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux notamment, mais personne n’aurait pu être en mesure de croire que l’émotion serait aussi vive au bout de quelques heures, comme on a pu le découvrir avec notre plus grande surprise.

Il faut dire que les personnalités que l’on peut voir dans l’émission ont une grande importance et on peut penser que le moindre départ peut avoir un effet assez monstrueux, c’est le moins que l’on puisse dire.

Concernant Stéphane Vanhandenhoven, cela a été assez inattendu de la part des téléspectateurs qui ne s’attendaient vraiment pas à voir son départ de l’émission, et les détails que l’on a pu découvrir concernant cette incroyable décision font véritablement froid dans le dos. En effet, il se trouve que les téléspectateurs sont encore sous le choc d’une telle décision qui a été prise, tout comme l’animatrice du programme Sophie Davant qui a pu être assez choquée concernant ce départ qui n’était pas du tout prévu !

Stéphane Vanhandenhoven n’apparaît plus dans l’émission de Sophie Davant et les téléspectateurs sont déçus

Alors que les téléspectateurs d’Affaire Conclue sur France 2 sont habitués à voir les commissaires priseurs qui sont de plus en plus célèbres, on ne s’attendait vraiment pas à voir un nouveau départ de l’émission. Il se trouve en effet que Stéphane Vanhandenhoven est très apprécié par les téléspectateurs de l’émission, et l’annonce concernant son départ n’a toujours pas été très digérée.

Il faut dire que lors des dernières émissions d’Affaire Conclue, Stéphane Vanhandenhoven était assez présent et personne n’aurait pu croire que ce dernier allait programmer un départ aussi précipité de l’émission mythique de France 2.

Absent depuis quelques temps, les plus folles rumeurs concernant ce participant au programme de France 2 se posaient déjà de sérieuses questions sur l’avenir de cet habitué. Il se trouve qu’étant habituellement présent sur les tournages et comme on peut d’ailleurs le voir souvent sur les réseaux sociaux, son absence a été très remarquée et les rumeurs les plus folles se sont mises à circuler concernant son départ de l’émission.

Certains téléspectateurs ont même pu penser à tort que Stéphane Vanhandenhoven aurait même pu choisir de se rendre sur une autre émission, mais la raison de son absence est en réalité bien différente, et nous avons eu l’occasion de découvrir en exclusivité cette absence sur le réseau social Instagram.

Caroline Margeridon balance tout sur les réseaux sociaux concernant l’absence remarquée de Stéphane Vanhandenhoven

C’est un vrai coup de tonnerre que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux. En effet, Caroline Margeridon a dévoilé contre toute attente que Stéphane Vanhandenhoven était absent de l’émission pour une raison simple : le coronavirus dont il a été victime !

Espérons que celui-ci se remette de cette triste épreuve rapidement pour pouvoir revenir dans l’émission mythique de Sophie Davant. En attendant, les téléspectateurs vont devoir faire sans lui…