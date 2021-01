Sophie Davant (Affaire Conclue) : exténués, les téléspectateurs réagissent face aux acheteurs qui manquent de respect pendant l’émission !

Comme on a pu le voir par le passé, Sophie Davant n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’elle pense sur les réseaux sociaux ou dans les interviews. Malheureusement, il n’est pas rare que quelques fois cela lui joue des tours, comme on peut le voir parfois sur les réseaux sociaux où les internautes ne se privent pas pour la critiquer vivement.

Mais cette fois-ci, ce sont les internautes qui ont également réagi concernant une toute autre histoire : ils ne supportent plus de voir les acheteurs de l’émission Affaire Conclue manquer autant de respect aux autres, et c’est insoutenable pour eux !

Affaire Conclue : l’émission est au plus mal depuis que les internautes critiquent les acheteurs trop irrespectueux !

Si l’émission de Sophie Davant arrive encore très souvent à réaliser des scores d’audience assez impressionnants avec les émissions d’Affaire Conclue qui font chaque jour de véritables cartons, cela n’empêche pas les téléspectateurs d’être assez critiques envers les interlocuteurs que l’on peut retrouver tous les jours sur France 2. Mais cette fois-ci, il semblerait que les choses aient complètement dégénéré.

En effet, on ne s’attendait vraiment pas à ce que les acheteurs manquent autant de respect aux différents vendeurs venus pour leurs biens. C’est donc envers Marie du Sordet, Julien Cohen et Stéphane Vanhandenhoven que les téléspectateurs ont exprimé de vives critiques toute la journée de ce jeudi sur les réseaux sociaux : un flot très impressionnant de critiques qui a surpris toute la production de l’émission.

Mais qu’est-ce qui a bien pu étonner les téléspectateurs et les rendre furieux face à cette émission d’Affaire Conclue. Et bien tout semblerait avoir commencé lorsqu’un plat en cristal qui aurait été moulé de la cristallerie St Louis estimé à 200 euros par Elsa Joly Malhomme serait passé de mains en mains sans toutefois faire très attention.

Pendant toute la scène, les téléspectateurs ont pu penser que le plat allait finir par terre : cela aurait pu très rapidement tourner à la catastrophe pour Sophie Davant qui aurait dû intervenir dans ce cas précis et en toute urgence.

Mais tout cela était sans compter sur Marie du Sordet qui a eu une attitude catastrophique selon les internautes sur Twitter : selon eux elle ne s’est pas gênée pour abîmer le dessous du plat et même le rayer. Mais de là à croire qu’elle aurait pu faire exprès, il y a tout un monde…

Sophie Davant (Affaire Conclue) : comment va-t-elle réagir face à la demande des téléspectateurs qui sont furieux contre les intervenants ?

Si on pensait que le désastre allait pouvoir s’arrêter là, c’était sans compter sur les scènes suivantes que l’on a pu découvrir dans Affaire Conclue. En effet, on a pu découvrir des vases chinois dans une porcelaine de Nankin tout simplement magnifique.

Avec une estimation réalisée à 300 euros, cela représente tout de même une belle petite somme pour le vendeur qui voulait se faire un peu d’argent en ces temps bien difficiles de crise économique.

Mais malheureusement pour lui, c’était sans compter sur l’attitude d’un des acheteurs de l’émission, Julien Cohen, qui n’a pris aucune précaution pour manipuler les vases selon les internautes.

Exténués, ils ne se sont pas gênés pour réagir vivement sur les réseaux sociaux, accusant même l’acheteur d’avoir fait exprès de faire « valser » les différents objets. Mais s’agit-il d’une stratégie de sa part ? Nul ne saurait le dire…