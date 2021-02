Sophie Davant (Affaire Conclue) fait une annonce incroyable sur l’avenir de l’émission ! Un participant mythique revient !

Il n’est pas rare de voir l’animatrice de France 2, Sophie Davant, prendre la parole sur des sujets brûlants dans l’actualité où en effet elle n’hésite jamais à dire très haut et fort tout ce qu’elle pense. Il faut dire qu’après avoir eu l’occasion de passer de nombreuses années sur le service public, l’animatrice n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’elle pense, quitte à ce que cela déplaise à certains qui voudraient bien qu’elle ne s’exprime pas en tant qu’animatrice d’Affaire Conclue.

Néanmoins, il se trouve qu’il en faut beaucoup plus pour que Sophie Davant soit impressionnée par des commentaires auxquels elle doit faire face sur les réseaux sociaux, comme on a encore pu le voir récemment avec des remarques cinglantes sur ses tenues !

Mais cette fois-ci, c’est son émission Affaire Conclue, qui est diffusée tous les jours sur France 2, qui est au coeur de l’actualité avec une annonce assez incroyable comme vous allez pouvoir le découvrir.

Si on en croit bien la déclaration de l’animatrice, on devrait en effet pouvoir revoir un ancien participant mythique de cette émission qui n’avait laissé personne indifférent à l’époque lors de ses dernières participations au programme de France 2.

Sophie Davant fait une très grosse annonce sur Affaire Conclue : les téléspectateurs sont très étonnés…

Personne n’aurait pu croire que l’animatrice de France 2 Sophie Davant allait pouvoir prendre la parole au sujet du retour de cette ancienne figure mythique de l’émission qui avait pourtant fait un départ d’Affaire Conclue. Il faut dire que lorsque l’on mentionne le terme de commissaire-priseur, il n’y a pas beaucoup de noms qui viennent en tête chez les téléspectateurs.

Et il y a quelques mois maintenant, les internautes avaient été très déçus d’apprendre le départ de Jérôme Duvillard qui avait clairement annoncé qu’il n’avait plus le temps de participer à l’émission Affaire Conclue.

C’est en effet Sophie Davant qui avait pris très directement la parole sur le réseau social Instagram à l’époque pour annoncer le départ du commissaire priseur très apprécié par les français : il n’avait tout simplement plus le temps de participer à Affaire Conclue, un signe que les affaires pour lui fonctionnaient bien en dehors de l’émission et ce qui est une bonne nouvelle en cette crise sanitaire du coronavirus que nous sommes tous encore en train de traverser aujourd’hui.

Affaire Conclue : le très grand retour de Jérôme Duvillard devrait avoir lieu à l’antenne selon Sophie Davant

C’est donc le retour de Jérôme Duvillard que l’on devrait pouvoir redécouvrir à l’antenne de France 2 prochainement dans Affaire Conclue. Si certains français ne se souviennent pas bien de ces interventions mythiques, d’autres ont vraiment hâte de le revoir à l’antenne.

En effet, Sophie Davant a publié une story sur le réseau social Instagram où elle annonce clairement que le commissaire priseur devrait revenir à l’antenne. Néanmoins, alors qu’il apparaît visiblement assez gêné par la question de l’animatrice Sophie Davant, il se confie qu’il ne reviendra qu’un “petit peu” à l’antenne, ce qui est toujours mieux que rien pour les téléspectateurs de l’émission !