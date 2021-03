Sophie Davant (Affaire Conclue) se fait attaquer par un chien pendant son émission, c’est dingue !

C’est encore une fois les personnes qui n’apprécient pas du tout les animaux qui vont être aux anges en voyant cette nouvelle information, mais malheureusement cela concerne l’animatrice Sophie Davant qui est très appréciée par les internautes qui ne se lassent pas d’ailleurs de voir son émission Affaire Conclue tous les jours sur France 2. Il se trouve que cette émission ne manque pas de faire des pics d’audience assez impressionnants, comme on a encore pu le voir très récemment dans les sondages.

Mais si certains peuvent se poser encore la question, et bien il se trouve que dans la réalité cela n’a en fait rien de très surprenant : l’émission Affaire Conclue que l’on peut voir sur France 2 regorge de nombreuses anecdotes et de péripéties que l’on peut voir à l’antenne directement.

Affaire Conclue : Sophie Davant est au plus mal dans l’émission où les mauvaises nouvelles arrivent

A l’heure où il se trouve que certaines émissions du service public sont très ennuyeuses, c’est une occasion en or pour tous les téléspectateurs au contraire de ne pas s’ennuyer et de pouvoir tranquillement regarder sur leur canapé l’émission proposée par Sophie Davant.

Heureusement, l’animatrice n’a pas froid aux yeux, elle est prête à tout pour pouvoir faire parler de son émission. En revanche, personne n’aurait pu penser que Sophie Davant allait pouvoir vivre une telle mésaventure, c’est le moins que l’on puisse dire…

Toutefois, certains téléspectateurs se sont trouvés très déçus récemment, comme on a pu le voir en effet sur les réseaux sociaux. On a pu apprendre avec la plus grande tristesse qu’une figure mythique de l’émission allait malheureusement quitter celle-ci pour une raison qui fait assez froid dans le dos…

Il se trouve en effet que Stéphane Vanhandenhoven n’apparaît plus du tout dans l’émission actuellement, mais les raisons sont très claires. En effet, il semblerait que celui-ci ait été victime de la crise sanitaire du coronavirus.

Un vrai carnage qui fait de plus en plus de victimes en France et encore partout dans le monde. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à se plaindre haut et fort de la campagne de vaccination dans le pays qui tarde à gagner du temps.

Une descente aux enfers pour Sophie Davant qui se fait attaquer par son chien dans l’émission Affaire Conclue

Mais pour ne rien arranger, c’est une nouvelle terrible que l’on a pu découvrir dans l’émission Affaire Conclue, avec un extrait de l’émission qui a été assez choquant pour certains téléspectateurs qui n’ont pas compris que cette séquence ait été montrée, bien qu’il se peut que le montage ne montre pas toute la scène.

En effet, on a pu voir le petit chien Raoul sur l’émission d’Affaire Conclue, présentée par Sophie Davant. Malheureusement, ce dernier n’a pas hésité une seule seconde à mordiller le long manteau noir de la présentatrice de l’émission. Il se trouve que Sophie Davant n’a alors pas hésité à proposer son chien à la vente !

Bien qu’il ne s’agisse heureusement que d’une blague, sur les réseaux sociaux la scène n’a pas du tout plu à certains téléspectateurs qui ont été très critiques sur cette scène qui aurait pu être plus violente avec un autre animal !