Sophie Davant (Affaire Conclue) se fait clasher par sa fille sur les réseaux sociaux !

Il n’est pas rare de voir l’animatrice de France 2, Sophie Davant, se lâcher à fond sur les réseaux sociaux mais également sur le plateau de l’émission qu’elle présente, Affaire Conclue, où elle fait tous les jours un très gros carton d’audience. Alors que celle-ci est assez souvent au cœur de grandes polémiques, personne n’aurait pu penser en revanche que l’animatrice aurait pu oser faire une vidéo aussi dingue sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que Sophie Davant n’a pas froid aux yeux et ose tout, même si parfois cela peut impliquer de se mettre en danger en sortant de sa zone de confort. On a tous pu le constater en voyant le dernier message posté par l’animatrice qui n’a pas du tout plu à une partie de sa communauté, et même à sa fille qu’elle a clashé devant tout le monde.

On peut voir d’ailleurs que sa fille Valentine n’hésite jamais à prendre la parole dans les commentaires des publications de sa mère, ce qui habituellement n’est pas pour déplaire aux fans qui restent parfois assez surpris de ce qu’ils peuvent voir dans les échanges.

Sophie Davant est très proche de sa fille mais ne s’attendait pas à une telle réaction de sa part

Il se trouve que, comme on a pu le voir par le passé à travers d’autres publications sur les réseaux sociaux, Sophie Davant est en réalité assez proche de sa fille Valentine. Par le passé, on a pu voir des clichés des deux femmes ensemble qui avaient l’air assez ravies de se retrouver, notamment après le premier confinement qui avait pu être assez difficile à vivre pour tout le monde.

Pendant cette période très particulière, les internautes avaient été très nombreux à pouvoir réagir devant une photo qui mettait en avant Sophie Davant et sa fille Valentine. Mais si les deux femmes étaient à l’époque assez souriantes sur le cliché dont on se souvient, la situation est complètement différente avec la vidéo où l’on a pu voir Sophie Davant chanter avec son fils au piano.

Sa fille n’a pas hésité une seule seconde à répondre à la vidéo de sa mère où celle-ci chante une chanson de France Gall. Elle a affirmé que son frère jouait bien du piano mais concernant sa mère, elle a fait une coquille en voulant écrire “ça chante mal”.

En effet, elle a écrit à la place le mot “change”, et il n’en a pas fallu plus à Sophie Davant pour pouvoir réagir et la tacler à son tour !

Une réponse cinglante de Sophie Davant à sa fille qu’elle n’hésite pas à critiquer devant les internautes

Alors que certains internautes et notamment des fans de France Gall se sont insurgés de la performance de Sophie Davant accompagnée de son fils au piano, elle ne s’attendait peut être pas à une telle réaction de sa fille sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, et comme on le sait tous, Sophie Davant a beaucoup de répondant et elle a encore pu le montrer cette fois-ci. En voyant la faute de sa fille, elle lui a tout simplement demandé si elle était “bourrée” !