Sophie Davant : après Pierre-Jean Chalençon, elle annonce le départ d’un autre membre de l’équipe d’Affaire conclue !

La femme de l’animateur et journaliste Pierre Sled a surpris les abonnés de son compte Instagram ce 1er septembre. En effet, elle a répondu au commentaire d’un internaute en disant que l’un des membres emblématiques de cette émission ne viendra plus à cause de ses occupations.

Un autre membre s’en va après Pierre-Jean Chalençon

Diffusée sur France 2 et présentée par Sophie Davant depuis août 2017, Affaire conclue est une émission française très regardée. Après le départ de l’un des membres de l’équipe, l’animatrice de France 2 a annoncé ce mardi 1er septembre, le départ d’un autre membre. En effet, elle a déclaré que l’un des participants de son émission ne disposait plus d’assez de temps pour continuer sur Affaire conclue. C’est sur son compte Instagram que la célèbre présentatrice Sophie Davant a fait savoir que l’un des experts de l’émission n’assistera plus.

Depuis sa création en 2017, Affaire conclue est devenu un véritable succès. Pendant que certains membres s’en vont, d’autres intègrent l’équipe d’acheteurs. Les amateurs de cette émission qui sont habitués aux aller et venir des membres de cette grande famille, ont souvent du mal à savoir pourquoi tel ou tel autre participant est absent. On a assisté au départ du collectionneur Pierre-Jean Chalençon en début d’été. Il avait lui-même annoncé son départ disant qu’il n’aimait plus son rôle dans l’émission et qu’il était temps pour lui de partir d’autant plus qu’il affirmait avoir d’autres projets, plus précisément faire du théâtre. Après son départ, l’équipe d’Affaire conclue a été rejoint par un nouveau personnage, François-Xavier Renou, qui se présente comme un passionné d’art.

Jérôme Duvillard ne participera plus à Affaire conclue

Toutefois, d’autres membres de l’équipe préfèrent partir de manière discrète. Si la présentatrice Sophie Davant a choisi de faire cette publication où elle annonce le départ d’un autre expert, c’est certainement parce que le concerné aurait souhaité le faire dans la discrétion. Il faut préciser que cette annonce survient alors que le tournage de cette émission se poursuit. Mais qui est ce prochain membre de l’équipe d’Affaire conclue qui souhaite s’en aller ?

Pour faire passer son message, Sophie Davant a posté une photo qui la montre en plein tournage de l’émission assise sur un fauteuil qu’elle trouve confortable. Étant donné que plusieurs téléspectateurs avaient déjà constaté l’absence de Jérôme Duvillard à cette émission, un internaute a vite fait de le souligner plutôt que de s’intéresser au fauteuil qui est mis en avant par la journaliste. Pour ceux qui ont l’habitude de regarder ce programme, savent bien qui est Jérôme Duvillard. Il était sans doute l’un des membres indispensables d’Affaire conclue grâce à son expertise et son profil de commisseur-priseur. L’internaute qui aurait attiré l’attention de la présentatrice sur l’absence de ce membre, n’a pas hésité à écrire un commentaire auquel Sophie Davant a répondu, révélant que l’ancien membre de l’émission, Jérôme Duvillard était désormais trop occupé pour continuer à prendre part à ce programme.

Pour ceux qui aimaient bien le voir, cet expert qui possède un cabinet d’expertise n’apparaîtra plus dans votre petit écran, du moins pour ce qui est du cadre de cette émission. Pour le moment, l’animatrice n’a pas donné plus de détails sur le départ de Jérôme. Après la réponse de Sophie à ce fan d’Affaire conclue, plusieurs autres internautes ont réagi, exprimant ainsi leur tristesse par rapport à l’absence de ce membre important du programme. Cette fameuse émission d’enchères est très suivie d’autant plus qu’elle fait intervenir de nombreux experts comme Jérôme Duvillard. Les amateurs de ce programme avaient encore besoin de leur sympathique spécialiste mais ses obligations professionnelles priment sur Affaire conclue.