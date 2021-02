Sophie Davant attristée : son amie Caroline Margeridon a été cambriolée et c’est un gros scandale, elle perd 500 000 euros d’un seul coup !

C’est une histoire assez étonnante que personne ne s’attendait à pouvoir lire sur les réseaux sociaux et dans les médias français concernant Caroline Margeridon, qui officie notamment aux côtés de Sophie Davant dans l’émission Affaire Conclue. Il faut dire que cette émission fait très souvent les gros titres, mais cette fois-ci on ne s’attendait clairement pas à ce que cela soit le cas pour l’antiquaire et acheteuse qui a été au coeur de l’actualité avec une annonce assez fracassante.

En effet, d’habitude il se trouve que Sophie Davant est au coeur des polémiques de France 2 avec parfois des prises de positions assez radicales qui ne font pas toujours plaisir aux internautes. Il n’est pas rare de voir des téléspectateurs complètement outrés par l’attitude de l’animatrice qui est parfois hors de propos ou qui pousse parfois de très gros coups de gueule, n’hésitant pas en effet à dire haut et fort tout ce qu’elle pense dans la vie comme à la télévision.

Mais cette fois-ci, il semblerait que tout soit allé beaucoup trop loin pour l’animatrice de France 2 et plus précisément pour l’antiquaire et acheteuse Caroline Margeridon qui a subi un affreux événement, que l’on ne souhaite en effet à personne, c’est le moins que l’on puisse dire. Tout comme des millions de français chaque année, il semblerait que cette dernière ait été victime d’un cambriolage.

Caroline Margeridon (Affaire Conclue) : ce que l’on sait de ce terrible cambriolage où elle aurait perdu une très grosse somme

Dans la période de crise sanitaire et économique que nous sommes toutes et tous en train de traverser, il se trouve que certains français n’ont malheureusement plus beaucoup d’argent de côté.

À la chope aux puces de saint Ouen avec mes amis Marcel Campion et Régine 😍💋 pic.twitter.com/N1yIndHJp0 — Caroline Margeridon (@caromargeridon) May 13, 2018

Certains seraient même prêts à tout pour pouvoir avoir un peu plus d’argent visiblement et ils pourraient donc prendre des risques assez inconsidérés qui pourraient les conduire en prison.

C’est dans la presse nationale, et notamment dans le Parisien, l’AFP, et France Bleu Paris, que l’on a pu apprendre une nouvelle vraiment terrible concernant l’antiquaire la plus célèbre de France. Si personne ne s’attendait à pouvoir lire une nouvelle aussi choquante, on imagine que la principale intéressée est encore sous le choc après avoir vécu cet événement assez traumatisant pour elle, c’est le moins que l’on puisse dire.

Au musée de la vie d’autrefois chez ma grande amie la comtesse Viviane de Witt 😍 pic.twitter.com/2vttdzZmqd — Caroline Margeridon (@caromargeridon) July 13, 2018

En effet, il se trouve qu’elle aurait perdu près de 500 000 euros, une somme assez importante pour la plupart des français.

Des traces et des indices ont été trouvées sur place au domicile de Caroline Margeridon, les responsables bientôt interpellés…

On espère tous que les responsables de cet acte assez ignoble seront bientôt retrouvés, car on ne peut qu’imaginer le traumatisme qui a été vécu par l’antiquaire de France 2. Bien évidemment, on imagine que les preuves de cette affaire ne seront pas révélées au grand public pour le moment, car celles-ci sont confidentielles.

Chaque année, des millions de français se font malheureusement cambrioler et cela peut tout aussi bien arriver à des personnalités françaises ou même mondiales. Mais dans le contexte actuel où nous vivons actuellement un couvre feu à 18 heures qui est très difficile à vivre pour certaines familles en France, cela n’a visiblement pas empêché certains cambriolages d’avoir lieu comme on a donc pu le découvrir ici : espérons que les auteurs seront très vite retrouvés et le butin remis au plus tôt !